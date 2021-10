En los más recientes actos de la influencer y empresaria, el periodista se pronunció. Que se metan la Dian y la Fiscalía: Néstor Morales sobre dinero de Epa Colombia e influencers.

Frente a la última polémica que generó Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, cuando lanzó billetes desde un helicóptero, las opiniones no se han hecho esperar.

Néstor Morales, director de Mañanas BLU en Blu Radio opinó sobre las recientes acciones de Epa Colombia. La mujer, además empresaria del negocio de las keratinas, apareció en su Instagram lanzando fajos de billetes desde un helicóptero.

Morales comentó que Epa Colombia la parece inteligente y que por eso no cree que su plata sea ilícita. Dijo que no sería lógico que si su plata fuera ilegal no saldría a alardearla en redes sociales.

“Ella ha dado pruebas de ser inteligente. Ponerse a lanzar plata, si tuviera rabo de paja, sería poner los focos sobre ella”, dijo el periodista.

Luego, el hombre hizo un llamado a las autoridades encargadas de rastrear el dinero ilícito. Comentó que la Dian y la Fiscalía deberían verificar de dónde vienen las fortunas de los ‘influencer’.

El periodista comentó que la ostentación de los bienes nunca la había visto en su vida. Por otro lado, sus compañeros en la mesa opinaron que esta se podía comparar con la de los narcotraficantes de los años 80’s y 90’s.

“Como ‘Epa Colombia’ hace alarde de tanto billete, lo que corresponde es que justifique de dónde está sacando estos fajos de billetes. Helicópteros, carros blindados, lanzar los billetes. Que se meta la Dian y la Fiscalía a vigilar estos ‘influencers’, porque están apareciendo fortunas rapidísimas y gigantes con ostentación que yo no había visto en mi vida”, indicó Morales.

El periodista Felipe Zuleta también se pronunció al respecto y lo hizo con una frase. “Hay dos cosas en la vida, decía Carlos Pérez, que no se podían ocultar. La plata mal hecha y la tos”, dijo en el espacio radial.