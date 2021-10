Este viernes se espera que el presidente de ese régimen abra la frontera con Táchira. Duque advierte a colombianos para que no inviertan en Venezuela ante llamado de Maduro.

Con el propósito de empezar nuevamente la reactivación económica y que las empresas inviertan en el vecino país, Nicolás Maduro abrirá la frontera con Colombia.

El presidente Iván Duque pidió cautela ante las peticiones del presidente venezolano. Esto porque según dijo, la dictadura aún maneja una política expropiatoria.

Cabe mencionar que desde la revolución bolivariana, el sector privado fue expropiado por el Gobierno. La apropiación de más de 5.000 negocios llevó a destruir la propiedad privada y llevando a fondo el país.

El presidente Duque se refirió a la petición sugiriendo que nadie debería confiar en el Gobierno de Maduro.

“Ahora vemos que sale el dictador a hacer invitaciones que se vaya la gente a invertir allá. Pero la pregunta es quién va a invertir en una dictadura que tiene espíritu expropiador y se ha dedicado a quitarle todo a quien lleva construyendo empresa toda una vida. Como me dijo un comerciante: ya no te vayas a poner a vender al fiado que no te van a pagar”, declaró Duque.

Las empresas que han sido expropiadas por el Gobierno de Madura están en varios sectores. Dentro de estos el sector agroalimentario, de producción de azúcar, lácteos y grandes cadenas de supermercados.

El presidente Duque, en este sentido, también afirmó que muchas empresas colombianas quedaron en malos términos porque el Gobierno Maduro no les respondió.

“Esta bien que se restablezca la economía. Pero no se puede creer en una dictadura expropiadora y destructora de la iniciativa privada. Recordemos que muchas empresas colombianas que estaban allá, como dicen coloquialmente, las dejaron colgadas de la brocha, sin responderles por lo que habían construido”, dijo el mandatario.

En términos generales el presidente hizo un llamado a que se abstengan de invertir su dinero en el vecino país porque el régimen de su presidente ha destruido la propiedad privada en general.