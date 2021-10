Lo que se sabe de la desaparición de la modelo caleña en Cartagena, esto según familiares que han dado detalles sobre el caso.

Lo anterior, después de que la modelo desapareciera hace más de dos meses en un supuesto viaje que solo tomaría 4 días.

Modelo caleña desaparece

Ya van 2 meses desde que la modelo caleña de 22 años, Natalia Buitrago, desapareció sin dejar rastro. Todo ocurrió el pasado mes de agosto luego que avisara que realizaría un viaje a Cartagena. Es por eso que familiares y amigos iniciaron una cruzada para dar con el paradero de la mujer tras no saber sobre su paradero por varias semanas.

La modelo caleña reside desde el pasado mes de febrero en Pereira, y en el mes de agosto anunció que viajaría a Cartagena. Desde entonces y hasta ahora, su ubicación es un misterio. Sus allegados dicen que celebró su cumpleaños número 22 el pasado en 12 de agosto en la capital de Risaralda, y un día después salía para Cartagena. No obstante la familia, que reside en el municipio de Jamundí en el Valle del Cauca, no tuvo más información sobre ella.

En un mensaje enviado a su madre le comenta que el viaje será a Islas del Rosario, gracias a la invitación del novio de una de sus amigas. Sin embargo, la madre en medio de su preocupación le alertó que “eso por allá es peligroso”. A la advertencia, la joven le respondió que era “normal, igual que acá pero más lindo (…) es cerca, es una isla turística con hoteles”.

Todo inició a los cuatro días, cuando la madre, que estaba en una zona sin cobertura telefónica, intentó comunicarse de nuevo con ella. Fue allí que notaron que no respondía llamadas ni mensajes, tampoco recibía los mensajes instantáneos por WhatsApp. Claribel Moreno, mamá de Natalia Buitrago, fue la encargada de poner la denuncia ante la Fiscalía. Ella, viajó desde Jamundí hasta Pereira para saber noticias de su hija. Cuando llegó, verificó que Natalia había vivido junto a su novio hasta el pasado 2 de agosto, fecha en la que tuvieron una discusión.

No habrían indicios que haya estado en Cartagena

La denuncia sobre la desaparición de Natalia reposa en Pereira, según manifiesta la hermana de la modelo; fiscal investigador del caso dice que no la puede buscar en Cartagena porque no hay pruebas, ni indicios de que ella haya estado esa ciudad. No obstante, su familia asegura que sí existen pruebas del paso de Natalia por estas playas.

“Como mamá hemos estado investigando a fondo y hemos encontrado pruebas que dan 100% por efectivo quien la llevó, quien la engañó, por eso mi mamá está en Cartagena”, dijo Paola. Además, Afirma que no se atreve a asegurar que la expareja de su hermana, con quien llevaba 5 años, tenga que ver con su desaparición, pero las versiones que entrega acerca de la última vez que la vio son muy confusas.

“Mi corazón de hermana me dice que él tiene que ver con la desaparición de Natalia, aunque no puedo juzgarlo 100%. Él dice que discutieron desde el 3 de agosto, que no sabe de ella desde ese día, pero yo vi estados en las redes sociales de mi hermana que demuestran que ellos siguieron juntos después de esa fecha. Él no quiere colaborar, me dicen que él está en México y que contrató un abogado para defenderse”, dijo la mujer.

La familia de esta modelo hace un llamado desesperado a las autoridades para que ayuden a dar con su paradero antes de que pase más tiempo y se pierda el rastro.