Emiten orden de captura contra exnovio de la diseñadora Johana Rojas, así se conoció en las últimas horas.

Lo anterior, por la denuncia que hizo la diseñadora caleña sobre la agresión física que sufrió por parte de su expareja.

Orden de captura contra Tomás Velasco

Las autoridades están tras los pasos de Tomás Velasco, expareja de la diseñadora caleña, Johana Rojas. Lo anterior, luego de que ella lo acusara de haberla agredido físicamente. Ahora, el hombre es buscado por CTI de la Fiscalía así como por el Sijin de la Policía.

Quien confirmó la noticia fue la misma diseñadora quien por medio de un video en sus historias de Instagram, habló sobre la orden de captura en contra de su expareja. “Las autoridades no han podido dar con él. Si alguien lo ve por favor llamar a la Policía”, dijo la mujer en el video que publicó.

Además, la afectada detalló que gracias a que emitió su denuncia descubrió que no fue ha sido la única víctima del hombre. “Cuento con la suerte de salir con vida y la fortaleza de compartir esto tan difícil (…) Desde que yo hice la denuncia el viernes, han salido a hablar y quieren salir más personas que fueron víctimas de él”, contó Rojas en su cuenta de Instagram.

Así fue la presunta agresión

Johana Rojas compartió en detalle los hechos que habrían sucedido ese día dado que ambos coincidieron en el cumpleaños de un amigo en común. Luego de terminada la fiesta, ella y otros conocidos continuaron la celebración en una discoteca de Cali.

Luego, en la madrugada del domingo, la mujer y varios de sus amigos decidieron “rematar” la celebración en la casa de su exnovio. Fue allí donde siendo las 5:00 a.m., el hombre la agredió porque ella no quiso tener ningún tipo de encuentro con él. “Me agarró a golpes, me agredió porque no quise estar con él”, relató la diseñadora mientras compartió imágenes que mostraban agresión sufrida.