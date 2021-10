Los médicos comparan el extraño mal con el ‘síndrome de piernas inquietas’. El nuevo ‘síndrome anal inquieto’ que tiene a los médicos investigando su relación con la Covid-19.

Una extraña afección fue detectada en un paciente japonés que recibió un tratamiento y superó la Covid-19. Se trata de una molestia anal que le comenzó luego de haber superado la enfermedad causada por el virus.

La posible relación de este padecimiento con la Covid-19 aún está siendo investigada. El hombre de 77 años se sometió a un tratamiento específico. “Tratamiento con favipiravir 200 mg por día, durante 14 días, y dexametasona 6,6 mg por día, durante 5 días“, indica un artículo publicado en el portal especializado en medicina y ciencia, BMC.

Posterior a este tratamiento, el hombre oriundo de Tokio, Japón, habría presentado un cuadro de insomnio y ansiedad. No podía permanecer estático en alguna posición y no podía dormir porque no se sentía cómodo en la cama.

Tras estas secuelas, el paciente comenzó a experimentar un malestar anal profundo e inquieto, que se localizó a 10 centímetros de la región perineal.

“La necesidad de moverse era esencial, empeorando con el descanso, mejorando con el ejercicio y empeorando por la noche”, dijeron los médicos. Cabe mencionar que quienes lideraron la investigación con el paciente fueron los profesores Itaru Nakamura, Takao Itoi y Takeshi Inoue.

Los síntomas manifestados por el paciente se parecían a los síntomas del ‘síndrome de piernas inquietas’ (SPI). A pesar de esto “la colonoscopia reveló hemorroides internas sin otras lesiones rectales. Los hallazgos neurológicos, incluidos el reflejo tendinoso profundo, la pérdida del perineo de la sensibilidad y la lesión de la médula espinal, no revelaron anomalías“, dice el artículo.

El estudio arrojó, entonces, que el ‘Síndrome Anal Inquieto’ sería derivado o incluso similar al SPI. Este fue denominado por los doctores como “un trastorno neurológico y sensoriomotor común, pero muy poco diagnosticado“.

Los síntomas principales son la necesidad constante de moverse, empeoramiento con el reposo, mejoramiento con el ejercicio y empeoramiento al anochecer.

Los dos síndromes mencionados son bastante extraños, según los doctores. La principal hipótesis que tomaron los médicos para investigar su relación con la Covid-19 es que el hombre nunca antes había presentado síntomas parecidos. Solo hasta que superó con el tratamiento específico la Covid-19 las afecciones aparecieron.

Al hombre de Tokio lo trataron con el mismo medicamento con el trataron el SPI, clonazepam. El medicamento funcionó en el hombre, pero aún no hay precisión sobre la aparición del síndrome o las condiciones que hacen que este pueda aparecer.