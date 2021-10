Llega a Bogotá la segunda Feria de Vivienda. La Secretaría Distrital del Hábitat abre las inscripciones para los hogares, de estratos 0, 1, 2 y 3, que buscan adelantar el proceso de vivienda propia en la ciudad.

La Feria, que para esta ocasión tendrá lugar en la Gran Carpa de las Américas, ofertará Viviendas de Interés Prioritario (VIP) que no superen los 90 Salarios Mínimos Mensuales Vigentes (Smmlv); Viviendas de Interés Social que no superen los 150 Smmlv y Vivienda NO VIS que no supere los 151 Smmlv.

Hay que señalar que la jornada se llevará a cabo del 12 al 14 de noviembre del presente año. De esta manera, hasta el 16 del mismo mes, la Secretaría ha dispuesto un formulario a través de su página web para que las personas interesadas puedan registrar sus datos y asistir a la jornada.

Durante el evento, los asistentes recibirán capacitación y asesoría con relación a la oferta de subsidios del Gobierno, proyectos de vivienda, entidades financieras y cajas de compensación familiar.

Llega a Bogotá la segunda Feria de Vivienda: ¿cómo aplicar a los subsidios y proyectos?

El jefe de hogar debe ser mayor de edad.

La sumatoria de los ingresos mensuales del hogar no debe superar los cuatro Smmlv para Subsidio Complementario y los dos Smmlv para Oferta Preferente.

No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional.

No haber recibido antes algún tipo de subsidio de vivienda.

No haber sido sancionado en un proceso de asignación de Subsidio de Vivienda.

Contar con un Cierre Financiero y NO estar reportado negativamente en centrales de riesgo.

¿Para quiénes va dirigida la Feria?

Población que pertenece a estratos socioeconómicos nivel cero (0), uno (1), dos (2) y tres (3), y cuyas condiciones de vulnerabilidad están perfiladas de la siguiente manera: