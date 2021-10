El Consejo de Estado acaba de decretar la muerte política del exsenador Eduardo Pulgar condenado por el delito de tráfico de influencias y cohecho por haber ofrecido un soborno de 200 millones de pesos. Consejo de Estado decreta muerte política al exsenador Eduardo Pulgar.

El soborno estuvo dirigido a un juez de la República para favorecer en un proceso a un amigo suyo en Barranquilla.

Con la decisión del Consejo de Estado se declara su muerte política; por lo tanto, queda inhabilitado de por vida para ejercer algún cargo de elección popular.

Cabe recordar que en medio de las audiencias , durante el proceso de perdida de investidura que se llevaron a cabo en septiembre de este año, Pulgar dijo que no tenía plata para contratar un abogado.

“Magistrado, no tuve la posibilidad de buscar un abogado para que me representara (…) no tuve la posibilidad económica”, dijo en la audiencia publica de ese entonces.

El magistrado Carmelo Perdomo fue el ponente de la decisión que tuvo el aval de la Procuraduría General de la Nación, que solicitó quitarle la investidura al condenado exsenador.

El exsenador está recluido en la cárcel Picota en Bogotá.

El caso

La Corte lo encontró autor responsable del delito de tráfico de influencias de servidor público.

Por este hecho le impusieron una condena total de 58 meses y 25 días de prisión. Es decir, 4 años y 10 meses.

El excongresista también tendrá que pagar una multa de 178.74 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Tesoro Nacional.

Corte Suprema condenó al exsenador Eduardo Pulgar

A principios de año Eduardo Pulgar renunció a su fuero como senador de la República.

Sin embargo, de acuerdo con el alto tribunal, los delitos que se le atribuyen se cometieron durante su ejercicio como senador. Por tal razón no entregará el expediente a la Fiscalía como lo solicitó su abogado Jaime Granados.

A Pulgar lo investigaron por presunto cohecho, tráfico de influencias y delitos relacionados con topes electorales.