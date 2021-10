¿A quién apoyará Juan Manuel Santos en las elecciones presidenciales 2022?

Ingrid Betancourt y Juan Manuel Santos volvieron a reunirse para consolidar Una conversación pendiente, libro dirigido por el escritor Juan Carlos Torres.

En diálogo con PUBLIMETRO, además de los detalles de esta publicación, entregaron un análisis sobre las próximas elecciones, el rol de este Gobierno, el acuerdo de paz y muchos otros temas que mueven la esfera nacional.

¿Además de este libro, han pensado en consolidar juntos un próximo proyecto?

JMS: sí, juntar a nuestros nietos y que se vuelvan, ojalá, tan amigos como hemos sido Ingrid y yo. Ese es el proyecto que quisiera tener con Ingrid.

IB: Yo estoy tratando de convencer a Juan Manuel a que nos venga a apoyar a la Coalición de la Esperanza.

¿Ingrid, eso confirma que no apoyará a la Presidencia a Gustavo Petro, como en el 2018?, él hace pocos días afirmó que usted estaría a su lado. ¿A cuál aspirante le dará su apoyo?

IB: Yo no voy a apoyar a Gustavo, con el dolor del alma, porque yo lo quiero mucho, pero me parece que el Gustavo del 2018 no es el mismo del 2021.

La mejor opción en todo lo que he visto es esta Coalición de la Esperanza, en la cual he puesto toda mi fe, estoy realmente enamorada de la Coalición, los he visto crecer y organizarse. Aunque todo el mundo quiere desbaratar esa Coalición, ellos siguen firmes y quiero ayudarles.

Lo más lindo de esa Coalición es que todos son intercambiables. Es decir, yo puedo votar por Sergio Fajardo, como puedo votar por Juan Manuel Galán, por Jorge Enrique Robledo.

Estamos esperando que Alejandro Gaviria pueda venir hacia acá, obviamente las condiciones en este proyecto son muy claras, es un proyecto contra maquinarias y clientelismos.

¿Expresidente, aceptaría la invitación o a quién ha pensado apoyar para llegar a la Casa de Nariño?

JMS: Yo estoy retirado de la política y lo único que quiero para este país es que la paz se consolide y que quien vaya a ser presidente se comprometa a implementar el proceso de paz y se comprometa con una agenda verde, porque el país no se ha dado cuenta de lo importante que es el desafío de detener del calentamiento global y cambio climático.

No quiero ponerme a mencionar nombres, yo tengo a seis o siete exfuncionarios que están de candidatos presidenciales; yo tengo mucha gente ahí, todos son muy buenos, pero yo no me voy a meter a escoger a ninguno.

Reitero que lo que sí espero es que el próximo presidente se comprometa con la implementación del proceso de paz, porque ahí está la solución a buena parte de los problemas de este país. Infortunadamente el presidente Duque no lo ha entendido. Creo que pudo haber unido al país, ya no lo hizo.