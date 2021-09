En un balance entregado, el expresidente se refirió al actual mandatario y lo que piensa de él. Me duele ver a Duque haciendo el oso ante Naciones Unidas: expresidente Santos.

Los cinco años que completó el Acuerdo de Paz han dejado un balance expuesto por el expresidente que lo firmó.

Juan Manuel Santos se pronunció sobre la implementación del Acuerdo de Paz tras la épica que ha pasado.

Además, en sus declaraciones se pronunció acerca del actual presidente y dijo que no estaba haciendo lo correcto con la paz.

Durante la entrevista en Caracol Radio, Santos se refirió a las declaraciones de Iván Duque ante la ONU.

“Me causa tristeza y me duele ver a Iván Duque, con quien no estoy de acuerdo en muchas cosas y por quien no voté, pero que es mi presidente y el de todos los colombianos, haciendo el oso en las Naciones Unidas”, dijo.

El expresidente justificó diciendo que Duque dijo ante la ONU que el Acuerdo de Paz es frágil. Y además, declaró en la instancia internacional que su Gobierno ha hecho más por la implementación de la paz.

“Es un doble discurso frente a la paz y frente a otros temas con el que pierde toda credibilidad y pierde todo el país”, dijo Santos.

Con respecto a instancias como la JEP, Santos admitió que los procedimientos ha sido engorrosos y por eso se han demorado en actuar.

Además, admitió que su Gobierno falló en acelerar las negociaciones con las antiguas Farc. Lo anterior, ya que su hubiese terminado antes la negociación habrían tenido más tiempo para implementarlo.

Sin embargo, el expresidente insistió en que el Acuerdo no tiene fallas. “Quedó muy completo. Los problemas no son de él, sino de la implementación y de que no ha habido un manejo eficaz”, declaró.

Por otra parte, el expresidente declaró que el Acuerdo de Paz definitivamente no ha encontrado salidas al narcotráfico. Dijo que si bien se inició la sustitución de cultivos de uso ilícito, pero este Gobierno no ha seguido con este plan.

“El tema del narcotráfico fue muy difícil de incluir. Las Farc no querían, pero les dije que era una línea roja, porque ellas hacían parte de ese negocio ilícito, que es la fuente de violencia en este país”, dijo.

En ese mismo sentido, Santos agregó que la resiembra no fue mucha mientras se estaba iniciando la sustitución.

“Naciones Unidas verificó que la resiembra de esos campesinos no pasó del 1%; estaba funcionando, aunque es un proceso costoso y engorroso“, dijo.

También destacó que de las 90.000 familias que se inscribieron al programa, 40.000 erradicaron. Sin embargo, mencionó que con este Gobierno ese programa de sustitución quedó en el aire.

Además, alegó que el Gobierno no les ha venido cumpliendo a los que erradicaron. “Este gobierno ha dicho que ha erradicado alrededor de 120 mil hectáreas cada año; recibió 180 mil y ahora hay más coca que antes. No está fallando el acuerdo sino todo el engranaje de la lucha contra el narcotráfico”, señaló.

Con respecto al tema político, el expresidente comentó que no piensa intervenir en las decisiones electorales. Por esto, dijo que no indicará quién sería la persona más indicada para continuar con la implementación.

A pesar de sus declaraciones, el expresidente sí comentó que la implementación de la paz sí debe ser todo un programa de gobierno.