Federico Gutiérrez se va contra Alejandro Gaviria por decirle “facho”, así lo publicó esta tarde en sus redes sociales.

Lo anterior, después de que Gaviria cambiara su discurso hacia Gutiérrez y lo expusiera con videos de antes y ahora.

Gutiérrez contra Gaviria

En la tarde de este miércoles el precandidato presidencial Federico Gutiérrez se fue contra el también precandidato Alejandro Gaviria. Lo anterior, dice él, por la incoherencia y el doble discurso que está manejando el político del movimiento Colombia Tiene Futuro.

“Decidí hacer este video porque hay una persona a la que yo he respetado y que además seguiré respetando. Les hablo de Alejandro Gaviria, quien me tiene muy sorprendido últimamente por sus cambios repentinos de pensamiento y de posición. Una de las cosas que más valoro en la vida, es la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Y uno no puede ir por la vida cambiando o acomodando las cosas sin criterio y con cálculo político según le convenga”, dice Federico Gutiérrez.

Luego añadió dos videos de lo que decía Alejandro Gaviria antes y lo que dice ahora respecto a su posición sobre Gutiérrez. Primero, Gaviria decía que era una persona valiosa e incluso podría entrar en ese centro unificador que estaba planteando. Luego, en un Instagram Live, dice que respecto al tema de la seguridad que plantea Federico, no lo comparte e incluso le llama “facho”.

“A ver, Alejandro. Que no te guste la seguridad o que no te importe la seguridad para la gente no te da derecho a decirme facho. Sabes que no lo soy. Además siempre he creído en el concepto de seguridad integral. Y que la seguridad no es de izquierda ni de derecha, y que hay que garantizarla. Y que hoy, es una de las prioridades del país. La gente está cansada de la inseguridad”, digo el exalcalde de Medellín.

Este es el video donde Gutiérrez se despacha contra Gaviria por lo que considera un doble discurso acomodado.