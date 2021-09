Cali, la ciudad que abraza a los migrantes venezolanos

La alianza entre el programa Conectando Caminos por los Derechos de USAID, la Personería Distrital de Santiago de Cali y la Federación Nacional de Personerías, lanzaron este sábado una brigada de atención a refugiados y migrantes venezolanos en Cali. Publimetro asistió a la Corporación Universitaria Minuto de Dios, punto de encuentro designado para el evento.

Allí, recogimos algunas historias de estos migrantes venezolanos que lejos de su tierra, y llenos de agradecimiento con la ciudad que les abrió la puerta; contaron sus relatos de vida, los motivos de su éxodo y cómo los han tratado en Cali.

La cifra 59.571 venezolanos están en Cali según Migración Colombia

El primero en hablar fue Alexis Navas, quien encontró el mototaxismo y la mecánica, la oportunidad para sostener a su familia en esta ciudad. Llegaron en el año 2019 y según cuenta, lo hicieron por motivos económicos. “Alla es muy difícil la situación económica y la escasez de alimentos. Es muy difícil encontrar alimentos, en cambio aquí aunque sea con cualquier $10.000 uno come bien. Llegué con mi esposa y aquí nació mi hija. Me va bien gracias a Dios. He podido tener poco a poco más y más clientes”.

Dice que afortunadamente la mayoría de caleños los han tratado bien. “He conseguido amistades de personas colombianas que me han tratado demasiado bien, son como una familia para mí. Sí me han llegado a tratar mal, pero la mayoría me ha tratado bien… hay gente buena y gente mala”. Envió un mensaje a los caleños “les doy muchas gracias por su amor porque nos han bendecido mucho. Hay que darle la oportunidad a los venezolanos porque no todos vienen a hacer cosas malas”.

Fotos: Hroy Chávez | Publimetro Colombia

Venezolanos le agradecen a Cali

Al igual que Alexis, doña Judith Adán se dedica al empleo informal, que cambió con el tiempo pues según ella, la venta de café estaba muy peleada. “Me dedico aquí en Colombia a vender café pero le metí venta de arepas, chocolate, empanadas, de todo un poquito”.

Llegó en el 2019 por el bienestar de su familia y problemas de salud. Es hipertensa desde los 13 años “me vine porque las medicinas allá son muy costosas. Sí se consiguen pero cuestan mucho”. Trabajó en un almacén 9 meses y ahorró para poner su puesto de arepas con el que lleva 2 años, solo tiene palabras de agradecimiento para los dueños de la casa quienes los acogieron. En su caso dice que la mayoría de caleños la han tratado muy bien, prefiere resaltar lo bueno que los malos tratos.

También hablamos con Cristhian Alejandro Castillo, un comerciante encargado de ofrecerle a los caleños el fruto más delicioso de la región, el chontaduro. Llegó en 2018 por la difícil situación en su país. “Cuando llegamos empezamos vendiendo caramelos en semáforos. Ya gracias a Dios conocí a un paisano suyo, me ofreció trabajo, me lo fui ganando y me enseñó a trabajar en la calle y ahora vendo chontaduros y me ha ido bien. Aquí la situación no es fácil, pero hay que salir a la calle a buscar para la comida honradamente”. Dice que el respeto lo tiene porque se lo ha ganado con su buen comportamiento y duro trabajo.

“No hay que generalizar, los venezolanos somos gente buena y trabajadora que la gran mayoría solo buscamos producir para sostener a nuestras familias”. La frase de Cristhian Alejandro Castillo

Fotos: Hroy Chávez | Publimetro Colombia

Brigada de atención es una bendición

Cristhian, Judith, Alexis y muchos otros migrantes disfrutaron este sábado de una jornada donde recibieron acompañamiento institucional, orientación integral en acceso a sus derechos, asuntos migratorios, asesoría jurídica y servicios médicos. Lo anterior, gracias la participación y el trabajo conjunto de distintas organizaciones, como la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali, Médicos por el Mundo, la Corporación Opción Legal, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Migración Colombia, la Oficina para la Respuesta e Integración de la Población Migrante de USAID, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Universidad Santiago de Cali, Comunidades Saludables, Aid for Aids y Radio Nois.

Christian Caicedo, Coordinador del Equipo de Refugio y Migración de FENALPER, dice que el programa Conectando Caminos por los Derechos ha tenido gran acogida. “Tenemos precaracterizados 300 núcleos familiares con 3 personas por cada núcleo, es por eso que podríamos estar hablando de atención para entre 800 y 900 personas. Tenemos una ruta de atención integral en acceso a derechos, salud sexual y reproductiva, consultoría jurídica, odontología y vacunación. Todos están muy contentos pues este no es el primer evento sino que lo venimos implementando. En Siloé, por ejemplo, tenemos presencia permanente con la Personería de Cali. También hemos estado en La Casona y El Vallado haciendo este tipo de brigadas”.

Harold Andrés Cortés Laverde, Personero Distrital de Santiago de Cali, indicó que “en esta jornada de atención integral se atendieron al rededor de 400 personas, en su gran mayoría mujeres y niños; logrando así fortalecer los procesos de integración y garantía de derechos de esta población. Desde la Personería seguiremos adelantando estas jornadas con el apoyo de cooperación internacional, ONGs y demás entidades públicas que se han vinculado a estas actividades”.