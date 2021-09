Ladrón le apuntó con el arma a una niña para robar a su mamá, el video es viral en redes sociales y ha despertado indignación.

Lo anterior, ocurrió en el municipio de Roldanillo, en el Valle del Cauca, cuando intentaron robarle la moto a una mujer y su hija.

Apuntó con el arma a una niña

Indignación ha despertado un video viral en redes sociales que muestra el intento de robo que sufrió una mujer y su hija. El lamentable hecho ocurrió en Roldanillo, un pueblo turístico del Valle del Cauca. Lo anterior, prendió las alarmas en esta región pues los ciudadanos están cansados de los constantes hurtos a motocicletas y atracos de todo tipo.

Si bien este fue el hecho más grave de los últimos días, ya se han venido registrando robos a establecimientos comerciales y a la gente en las calles. El intento de hurto se registró a las 9:00 p.m. en una calle cercana al parque principal Elías Guerrero y a pocos metros de la sede de la Alcaldía local.

En el video se puede ver cómo una mujer que ya se iba del lugar, monta a su hija en la parte de atrás e intenta dar reversa para salir. En ese momento llegan dos sujetos en una motocicleta y uno de ellos, con gorra color rojo, se baja a intimidarlas. Lo que más ha generado rechazo entre la ciudadanía es el hecho de que el delincuente apuntara con el arma a la cara de la menor.

La mujer forcejea para no dejarse quitar la moto mientras el hombre continúa intentando meter las piernas en el vehículo para llevarse la moto. Mientras la mujer intenta pedirle que no las robe, el compinche avanza unos metros en la moto. Después, al ver que no logra el cometido, guarda el arma de fuego nuevamente y se retira hacia la motocicleta en la que ambos huyen.

Este es el impresionante video que es viral en redes sociales donde se puede ver al hombre cuando le apunta con el arma en la cara a una niña.