El delegado de la institución emitió críticas para el Ministerio de las TIC. Procuraduría pide enviar a cárcel a Emilio Tapia y Luis Duque por escándalo MinTIC con Centros Poblados.

Tres de los implicados en el escándalo de MinTIC con Centros Poblados estarían enfrentándose a la justicia colombiana.

Precisamente, el delegado de la Procuraduría General de la Nación, Miguel Antonio Carvajal, pidió que se les enviara a la cárcel.

Carvajal solicitó al juez de control de garantías cobijas con medida de aseguramiento en centro de reclusión a los implicados.

Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde son quienes están a la espera de la decisión del juez.

En la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento el representante de la Procuraduría también criticó al Ministerio de las TIC. Esto pues no se hizo el procedimiento para verificar la validez de las garantías, que luego se determinaron como falsas.

Además, el delegado comentó que la Procuraduría no tuvo la precaución necesaria para hacer la adjudicación del contrato. Lo anterior teniendo en cuenta que Centros Poblados no contaba con la posibilidad de adquirir garantías por el valor del contrato.

Por otro lado, el procurador delegado confirmó lo dicho por la Fiscalía General de la Nación. Según dice el ente, hubo presiones por parte de Tapia a los representante de las empresas de la Unión Temporal para que declararan a su favor.

Cabe mencionar que Tapia también se ofreció a colaborar con la Fiscalía en días recientes.

El empresario vinculado anteriormente al escándalo del Carrusel de la Contratación, Emilio Tapia, declaró ante la Fiscalía que iba a colaborar.

El implicado ofreció colaboración con el ente judicial y además prometió revelar los nombres de los cinco congresistas vinculados en el caso.

Es importante recalcar que en medio del caso se conoció este jueves que varios congresistas estarían vinculados. Según los testimonios recogidos por la Justicia, varios parlamentarios habrían presionado para que se adjudicara el contrato.

Lo anterior quiere decir que estos congresistas habrían estado contactando en repetidas ocasiones a funcionarios del MinTIC para presionar el proceso.

Al respecto del ofrecimiento de Tapia, el presidente Duque le respondió.

El mandatario fue enfático en que quiere que caigan todos los responsables. Señaló que la investigación debe llegar a fondo y que las personas implicadas deben pagar.

“Aquí no podemos tener ningún tipo de contemplación con la corrupción y mensajes de fondo. Yo no sé Emilio Tapia que diga o qué no, pero si lo que tiene que decir es para que salgan los responsables, bienvenido sea”, dijo Duque.