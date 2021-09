Luisa Fernanda Calderón Alvarado es la mujer que denuncia el hecho. Paciente de Clínica Nogales denuncia que le dañaron unos nervios en una cirugía y no la ayudan.

Una cirugía endometriosis habría llevado a la denunciante a terminar en la Clínica Los Nogales. La mujer denuncia que entró caminando al hospital y ahora se va en silla de ruedas, porque, según denuncia, le habrían dañado unos nervios.

Calderón denunció que es paciente oncológica del Instituto Nacional de Cancerología. La cirugía se la habrían hecho el pasado 2 se septiembre.

Sin embargo, después de muchos días de dolor, Calderón denuncia que con un examen descubrieron que tenía nervios dañados.

La mujer alega que esta daño se lo provocaron en la cirugía y el médico que habría provocado el hecho “se lava las manos”.

La mujer es insistente en que la clínica se ha demorado para atender su dolor agudo. Después de varias denuncias por medio de TikTok, la mujer luego publicó que la atención ha mejorado.

Sin embargo, el día de ayer, comentó que la clínica la quiere mandar para su casa sin ayudarle con el daño en los nervios que tiene.

“Pasaron 20 días para que me hicieran un examen y me dañaron unos nervios en la cirugía”, dijo.

Además, denunció que en la clínica no han hecho nada. “No hay una solución, no hay un tratamiento, no hay absolutamente nada. El dolor es absurdo”, denunció la mujer en medio de lágrimas.

El video de la denuncia formal de la mujer ya alcanza las miles de vista en la red social.