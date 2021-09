Piedad Córdoba regresa a la política de la mano de Petro. La exsenadora habló en Blu Radio y anunció su retorno a la contienda electoral.

En la emisora Córdoba confirmó su regreso a la política a través de el Pacto Histórico de Gustavo Petro.

El regreso Córdoba

Según la emisora, la formalización del anuncio lo hizo en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, al que asistieron invitados nacionales e internacionales, entre ellos Manuel Zelaya, el derrocado expresidente de Honduras.

Córdoba explicó la razón del porqué se sumó al movimiento de Petro, después de haber manifestados sus profundas diferencias en el pasado.

“Uno también se puede equivocar, estaba muy molesta con él en esa época. Nos sacamos la lengua los dos, pero el país nos necesita unidos“, aseguró.

Además, dijo que quiere volver al Congreso: “Quiero volver al Senado para seguir trabajando. No puse condiciones, no pedí ser primera ni segunda en la lista, pero tampoco me voy a ir de 20″.

También se refirió a lo que opina de Margarita Rosa de Francisco y de Aida Avella.

“A Margarita Rosa el país la quiere mucho, yo también, me parece inteligentísima. Si la ponen de primera, o a Aida Avella, a cualquiera de ellas, no me ocupa ni preocupa“, dijo Córdoba.

