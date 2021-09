Se reportó en las últimas horas. Menor de edad resultó herido por disparo de soldado.

Las autoridades de Santander dieron reporte de un joven de 17 años, que resultó herido tras recibir el disparo de un soldado.

El hecho se registró en n en el barrio Los Pinos, en inmediaciones de la Quinta Brigada del Ejército de Bucaramanga, y en el momento se encuentra en investigación.

Según el padre del joven herido, el uniformado habría disparado a su hijo por no atender el llamado de retirarse del lugar en el que se encontraba.

“Según la versión de mi hijo que no podían estarse ahí, no le hicieron caso, y en la segunda llamada que ahí no pueden estar y ellos dijeron que por qué, fue cuando les disparó”, expresó el hombre, como lo reportó Blu Radio.

El caso se registró sobre las 8 de la noche de este miércoles 22 de septiembre.

“El salió tipo 8:30 de la noche, nos pidió permiso que iba al parque de Los Pinos con otros muchachos y como a los 20 minutos me dijeron que le habían pegado un tiro, entonces nos vinimos a ver que le había pasado para llevarlo al hospital, pero no sabían nada, después una persona dijo que fue desde una garita el soldado le disparó”, manifestó

Se sabe que el joven tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde fue intervenido quirúrgicamente.

“El esta estable, esta mañana tipo 8:00 de la mañana (del jueves) estaba en cirugía, allí se encuentra la mamá, pero el Ejército y la Policía ha estado pendientes”, manifestó el padre del herido.

Hasta el momento desde la Quinta Brigada del Ejército no se han manifestado sobre el caso, pero informaron que pronto entregarán un comunicado.

