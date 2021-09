Hombre muere tras caer del segundo piso del aeropuerto El Dorado. Los hechos se dieron la tarde de este jueves 23 de septiembre de 2021.

De acuerdo con las primeras versiones, en un caso de suicidio, un hombre de no más de 40 años se lanzó desde el segundo piso del Aeropuerto, ante la mirada atónita de pasajeros y trabajadores.

Debido al fuerte impacto, como se observa en una fotografía que circula en redes, esta persona perdió la vida al instante.

Hombre muere tras caer del segundo piso del aeropuerto El Dorado de Bogotá

Al respecto, Opain emitió un comunicado en el que lamenta profundamente lo ocurrido y “ofrece sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos del pasajero que falleció en las horas de la tarde al interior del Aeropuerto”, al parecer, tras lanzarse del segundo piso de la terminal.

La entidad mencionó que “las autoridades fueron notificadas una vez se conoció el hecho para que adelanten las investigaciones y gestiones respectivas”.

Hay que señalar que en este momento el aeropuerto está operando con normalidad.

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla. No olvide que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

Si siente ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutó, alteraciones del sueño o del apetito, es necesario que consulte sus síntomas con su médico o con un psicólogo.

Recuerde también que el Ministerio de Salud dispuso de algunas líneas de atención telefónica para prevención del suicidio en Colombia. Puede consultarlas haciendo clic aquí.

Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza y enojo, entre otras emociones, y hacen creer que no se puede volver a ser feliz. Busque ayuda para afrontar esta situación transitoria que sí se puede superar por más difícil que parezca.

Hablar sobre lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas: exteriorizar lo que sentimos nos hace sentir mejor.

Signos de alarma de conducta suicida:

Esté atento si observa alguno de los siguientes comportamientos en una persona:

Presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o acto de autolesión en el último año

Alteraciones emocionales graves

Desesperanza

Agitación o extrema violencia

Conducta poco comunicativa

Aislamiento social

También te podría interesar: