Una denuncia de presiones en este caso ha sido reportada. ¿Quién es el padre de Enrique Vives que está detrás del caso?

En esta ocasión Diana Quiñones, fiscal auxiliar en el proceso contra Enrique Vives, señalado de la muerte de cinco jóvenes a los que atropelló con su camioneta cuando conducía en estado de embriaguez, denunció que recibió una presunta llamada intimidante del padre del procesado, Alfredo Vives Lacouture.

Por tanto la funcionaria dio a conocer este hecho en la audiencia de apelación de medida aseguramiento.

“Yo le manifiesto que su hijo tenía unas restricciones, y que él debía entender eso, entonces pasó a decirme que si médicamente le pasaba algo, porque estaba enfermo, era responsabilidad de la Fiscalía”, dijo la funcionaria.

Además según la fiscal auxiliar, el padre del procesado también habría insultado a las autoridades diciendo “que tanto la Procuraduría, Fiscalía y la juez, estábamos al servicio de los lacayos y de los políticos”.

El incidente quedó registrado audiencia de apelación por medida de aseguramiento donde la defensa solicitó la nulidad de la orden de medida de aseguramiento intramural.

¿Quiénes hacen parte de la familia Vives?

De acuerdo al portal La Silla Vacía, antes del accidente Enrique no era de los integrantes más visibles de esta familia.

En 2015 aspiró al Concejo por la lista avalada por firmas del candidato a la Alcaldía Aristides Herrera, un político tradicional, pero solo alcanzó los 1.065 votos.

También Enrique es propietario de Bananitas SAS, que exporta pasabocas de guineo verde, y el restaurante de comida italiana Marmi.

Por tanto, Enrique Vives Caballero hace parte de una de las familias que tuvo más poder en el Magdalena por su influencia política y capital económico, y que ha caído en desgracia tras las condenas de varios de sus integrantes.

Su padre es Alfredo Vives Lacouture, hermano de Inés Margarita y José Francisco, condenados por apropiarse de manera ilegal de dineros del Estado en el caso de Agro Ingresos Seguro.

Su madre es Piedad Caballero Aduen, hermana del exsenador Enrique Caballero Aduen, condenado por parapolítica por nexos con el líder paramilitar Hernán Giraldo.

De igual forma sobre el caso, Olmis Cotes, juez Primera Municipal con Funciones de Control de Garantías, afirmó que: “No tengo ningún interés particular, no me asiste ningún compromiso con alguna de las partes intervinientes en este caso. Estoy actuando de manera imparcial como siempre”, puntualizó.

Por su parte Enrique Vives pasó su primera noche en la cárcel Rodrigo de Bastidas en Santa Marta.

Cabe recordar que a Vives le imputaron el delito de homicidio en concurso homogéneo y sucesivo en la modalidad de dolo eventual. Pero el hombre no se allanó a cargos.

Ahora permanecerá en un pabellón especial, donde esperará su sentencia por la muerte de los seis jóvenes.

