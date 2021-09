Petronio, Feria de Cali y alumbrado tendrían aforo para el ingreso, así lo informó el alcalde Jorge Iván Ospina.

Lo anterior, en medio de un recorrido por las nuevas instalaciones del estadio Pascual Guerrero, epicentro de eventos.

Petronio, Feria y alumbrado con aforo

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, informó que los eventos que tendrá la ciudad durante fin de año contarán con un aforo del 75% de la capacidad de los escenarios. De esta forma, los lugares donde se desarrollen los icónicos eventos se llenarán hasta un determinado número de personas.

Jorge Iván Ospina señaló que “empezaremos con los I Juegos Panamericanos Junior, que se realizarán del 25 de noviembre al 5 de diciembre. Este es el primer gran evento que acogeremos como ciudad y desde ya estamos analizando las medidas de bioseguridad, que se implementarán para tener un buen ingreso”.

Respecto a un cuarto pico de la pandemia, que puede presentarse por la población que aún no se vacuna y la variante Delta del SARS-CoV-2; el mandatario explicó que “nuestro deber principal es privilegiar la vida; sin embargo, esperamos que el pico de los no vacunados no llegue, para movilizar la economía, lo social y cultural”.

Por último, Ospina indicó que están “trabajando en diseñar rutas que sean pertinentes con las necesidades de la ciudadanía y que permitan llevar a cabo eventos tradicionales como el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, la Feria de Cali y el alumbrado navideño”.