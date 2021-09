Fajardo trata de “hueso” la alianza de Petro con Saade

“Qué hueso las alianzas políticas que algunos candidatos están dispuestos a hacer y sus jugadores a justificar” dijo el precandidato de la Coalición de la Esperanza Sergio Fajardo, sin mencionar a Gustavo Petro, pero haciendo clara referencia al pacto entre el líder de la Colombia Humana y el líder cristiano Alfredo Saade, conocido por sus mensajes en contra de la población LGBTI y contra la decisión de abortar de las mujeres: “Mal hacen quienes, desesperados por conseguir votos, firman alianzas con sectores anti-derechos y anti-libertades”.

Fajardo, que ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas por el caso Hidroituango, y quien ha denunciado una persecución judicial por parte del gobierno y los entes de control, todos controlados por el partido de gobierno, ha iniciado una nueva estrategia de comunicaciones en la que realiza un video llamado #QuéHuesos para dar su opinión sobre los hechos de la semana y, de paso, calentar la contienda presidencial del 2022:

El homicidio de 6 personas por un hombre tomado, las alianzas con sectores antiderechos, la inseguridad en las ciudades, la no-austeridad del Gobierno nacional y las jugaditas del Congreso. #QuéHuesos. Aunque siempre hay espacio para buenas noticias. pic.twitter.com/8RdHp9w6W2 — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) September 21, 2021

En esta edición, sin mencionar a Petro, señaló como uno de sus #QuéHuesos las alianzas con líderes cuestionables como la que hizo el senador con Saade, la cual ha generado todo tipo de polémicas, incluso con una columna en Publimetro del jefe de prensa de Petro, Andrés Hernández, pidiéndole a Saade una retractación pública de sus comentarios homofóbicos.

“El problema no es, en ningún caso, que busquen acercamientos con una religión u otra”, aclara Fajardo en su video, publicando una de las famosas y polémicas declaraciones homofóbicas de Saade, “sino que se haga con personas que no reconocen los derechos de las minorías, de la población LGBTI, ni de las mujeres. Así no cambiamos este país, por lo menos no será de una forma que beneficie a la gente”.