Así lo afirmó el precandidato presidencial en una entrevista con el diario El País de España. Gustavo Petro anuncia que se retirará de su proyecto político si no gana las presidenciales.

El senador Gustavo Petro, quien es precandidato a las elecciones presidenciales de 2022, y favorito en las encuestas, aseguró tajantemente en dicho medio que en caso de no ganar la contienda, no buscará más ser candidato.

El medio español le preguntó: “¿Y si no logra ganar, qué hará?”, a lo que el respondió: “Entonces se cierra mi proyecto político, no me puedo volver un eterno candidato”.

Para Petro, no ganar en 2022 significaría para él que su generación ya no tendría ningún “proyecto democrático” como el suyo para Colombia.

Por esta razón indicó que, en ese caso, “daría por terminado mi ciclo político”.

Dice que, si no llega,”puedo escribir. He hablado mucho, pero no he escrito tanto”.

Durante la entrevista, Gustavo Petro también sentó una posición clara sobre Alejandro Gaviria y sus otros contrincantes.

En cuanto a Gaviria indicó que por ahora es un oponente que no le preocupa tanto, pues “las encuestas muestran que no tiene fuerza social, pese a la enorme exposición mediática que le brindaron los grandes dueños de las corporaciones para tratar de presentarlo como mi contrincante”.

Eso sí, Petro considera que sus rivales directos son Sergio Fajardo y Álvaro Uribe.

Sobre el uribismo, dice que según las encuestas, “no pasa a segunda vuelta”. Y sobre otros progresistas, Petro dice que “son un liberalismo sin agenda programática y que ha construido un discurso, digamos, a lo Paulo Coelho, muy de literatura best seller sin ahondar en los problemas concretos”.

Petro también admitió que su ventaja política está centrata en la emoción que genera en las clases más populares del país.

“Mientras muchos candidatos buscan la clase media y alta”, él arriesga por el “mundo popular, que ha sido siempre mi fuerte. Sin esa fuerza, dejamos de existir”, indicó.

