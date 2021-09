Los delincuentes se encuentran al acecho. Rompevidrios estarían instrumentalizando menores de edad para sus fechorías.

Se conoció una denuncia que pondría en evidencia una nueva modalidad de actuar de los rompevidrios en Bogotá.

Según dio a conocer Noticias RCN, al parecer, estos delincuentes estarían instrumentalizando menores de edad para lograr cometer sus crímenes.

Denuncian que estas bandas delincuenciales harían que los menores se atraviesen en la vía, haciendo que los vehículos se detengan y es ahí cuando los ladrones atacan.

Esto se conoció gracias a la alerta que hizo un ciudadano a las cámaras del medio ya mencionado.

En este caso, los rompevidrios actuaron de manera rápida y en cuestión de segundos le robaron el celular a un hombre, bajo esta modalidad.

Este caso se presentó en pasados días en cercanías al Hospital de Meissen.

“Resulta que iba subiendo el puente que queda aquí atrás del Hospital de Meissen y se me atravesó un niño, obviamente me tocó frenar. No sé cómo se dieron cuenta qué llevaba el celular en la silla y me rompieron el vidrio y sacaron el celular”, expresó la víctima.

