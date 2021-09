Juez ordena a MinSalud vacunar a ciudadano en 28 y no en 84 días, así se conoció en las últimas horas.

Lo anterior, luego de que interpusiera una acción de tutela por la demora en la aplicación de la segunda dosis de Moderna.

Fallo ordena a Minsalud vacunar a ciudadano

Este jueves Ricardo Ospina, director del servicio informativo de BLU Radio, reveló en primicia que la tutela de un ciudadano sobre las vacunas contra el COVID-19 fue concedida. Por este motivo, el Ministerio de Salud deberá aplicarle la dosis en un plazo de dos días.

Se trata de Christian Camilo Parra Godoy, un ciudadano que entabló una acción de tutela contra dicho ministerio. Según el hombre, la demora de 28 a 84 días en la aplicación de la dosis de la vacuna de Moderna “vulnera sus derechos a la salud, vida e igualdad”.

Por este motivo, el juez 66 administrativo de Bogotá, Milton Johan Medina, la admitió. Ahora, la cartera de Salud debe cumplir la orden y vacunar a Godoy en un plazo de dos días (48 horas).

“Lo cierto es que el Gobierno había hecho una promesa. Más de 1’2 millones de vacunas de Moderna iban a llegar esta semana a Colombia para empezar ya a poner las segundas dosis de todas las personas que recibieron su primera dosis y que están a la espera”, dijo Sylvia Patiño después de conocerse la noticia. Para escuchar el caso, haga click EN ESTE ENLACE.

Hasta el momento no se conoce la respuesta de las autoridades ante este fallo que muy posiblemente no se pueda cumplir por la no disponibilidad de la vacuna en el país.