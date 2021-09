Familia de 6 integrantes se moviliza en una bicicleta buscando trabajo, así lo conoció Noticias Caracol quienes les hicieron una nota.

Papá, mamá y 4 hijos, pedalean por las calles de Medellín en busca de un trabajo digno para sacar adelante a su familia.

Familia de 6 van en bicicleta por Medellín

En Medellín una familia se roba la atención cuando pasan pedaleando por las calles. Se trata de un hombre, su esposa y cuatro hijos que andan en una sola bicicleta para todas partes en busca de un trabajo.

Alexander Pasos, un hombre de 43 años, cuenta a Noticias Caracol lo que ha tenido que vivir. Esto, por cuenta de la pandemia por covid-19 que los dejó sin nada. Viajaron a Medellín en busca de una mejor vida y hasta ahora no les ha salido nada para sobrevivir y su situación es crítica. Tatiana Parra, esposa de Alexander, dice que “Estar siempre juntos, unidos, eso nos ha dado berraquera para seguir, porque la verdad que uno solo, como que sí, como que uno, uno ve que ellos necesitan y uno se anima”.

Sin importar que llueva, truene o relampaguee, ellos andan juntos subiendo en su bicicleta por las lomas de Picacho. Parra dice que “yo me bajo y él sube todos los muchachos. Se ha subido la calle 10, hemos ido a Envigado, hemos ido a Pachelly, hemos andado mucho”. Por otra parte, Alexander señala que “La niña pequeña tiene su sillita, es la que más cómoda anda. Mi esposa anda en la mitad, yo cargo al otro bebé en la espalda y el otro niño y la niña en la cabrilla”.

Esto no es por voluntad, es por necesidad. La familia pasó de tenerlo todo a quedarse sin nada. Sin carro, sin casa, sin comida y sin dinero. Pasos dice que “he tenido trabajos temporales, no he tenido un trabajo fijo, he tenido trabajos como en siembra, jardinería, soldadura, estuve trabajando en un parqueadero de celador, en tiempo de ferias cuidábamos las ferias”.

Si bien sus hijos de 8, 4 y 2 años tienen todos los elementos de protección, eso no los ha librado de golpes. “Vamos siempre un poquito incómodos, pero como dice mi esposo, la unión hace la fuerza, y accidentes por ahora no. Sí hubo un día que él se cayó, pero no pasó de ahí, solo fue un tropezón y ya”, aseguró Tatiana. Esta es la crónica publicada por Noticias Caracol que muestra el viacrucis de la familia para conseguir trabajo.