El exmandatario y actual mandatario de la capital de Antioquia se enfrentaron con duras afirmaciones. El agarrón entre Uribe y alcalde Quintero por la inseguridad en Medellín.

“Si yo fuera hoy el Presidente, sin pelear con la alcaldesa de Bogotá, estaría asumiendo la seguridad de Bogotá, sin pelear con el alcalde de Medellín, estaría asumiendo la seguridad de Medellín”. Estas fueron las palabras de crítica de Uribe al alcalde de Medellín por la inseguridad que se presenta en la ciudad.

Los comentarios del expresidente Uribe los hizo en un conversatorio con jóvenes del Centro Democrático.

El mandatario de los medellinenses respondió a los comentarios y fue enfático y contundente con la respuesta que le envió a Álvaro Uribe.

“A mí que no me venga a decir el expresidente Uribe que no nos preocupa la seguridad, cuando tenemos una reducción del 40% en el número de homicidios con respecto al gobierno anterior. Además, de 20% en el hurto“, dijo el mandatario.

Además, agregó que “estamos trabajando todos los días con tecnología, con el apoyo de la Fiscalía y de la Policía Nacional para capturar a los delincuentes donde quiera que se encuentren“.

Luego, aseguro que “lo que pasa es que el expresidente Uribe quiere que volvamos a las políticas de las convivir, de los falsos positivos y de la operación Orión. ¡Eso no va a pasar en esta administración!”.

El expresidente Uribe contraatacó al mandatario con un trino. “Si el Alcalde de Medellín como es de guapo con quienes se preocupan por la ciudad, o lo critican, fuera siquiera la mitad con los violentos, no habría inseguridad”.

A esto, el alcalde respondió con la cifra que la JEP expuso de ‘falsos positivos’. “La mayoría de Antioquia, hubieran preferido un Presidente menos guapo”, fueron sus concisas palabras.

6402 jóvenes, la mayoría de Antioquia, hubieran preferido un Presidente menos guapo. pic.twitter.com/NSYujq0mOF — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 16, 2021

El expresidente también le contestó diciendo que “se comprende que el alcalde de Medellín para todo sea un insulto o una infamia, qué se le puede pedir en seguridad si lo ayudaron a elegir los combos violentos”.

A esto, el alcalde de Medellín le contestó con una medición sobre las cifras anticorrupción en la ciudad.

“Esta es mi mejor respuesta: Medellín acaba ocupar el primer lugar en el Índice Nacional Anticorrupción publicado por la Secretaria de la Transparencia del Gobierno Nacional. Abrazos”, también respondió.

Además, le dijo que “si es tan guapo desbloquéeme”.