Criminalizar el aborto va en contra de los derechos de las mujeres: abogada de Justa Causa

La especialista habló sobre el panorama en Colombia sobre el aborto. Criminalizar el aborto va en contra de los derechos de las mujeres: abogada.

La Corte Constitucional actualmente se encuentra revisando una demanda que exige que el aborto deje de considerarse un delito en Colombia.

La demanda colectiva fue interpuesta por el Movimiento Justa Causa. La abogada y asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos, Cristina Rosero, explicó este panorama.

“La demanda se presentó hace un año. Nos unimos para pedir a la Corte la eliminación del delito de aborto del código penal“, dijo la jurista en diálogo con Blu Radio.

Según comentó Rosero, la demanda ya pasó por los proceso necesarios y ahora ya se debe dar un fallo final. “Llegó al momento en el que el magistrado ponente presente su proyecto de fallo y sea discutido. Esto sería en noviembre. Como movimiento tenemos mucha esperanza”, dijo.

Además, sobre este tema, Rosero aseguró que la criminalización del aborto solo ha hecho que este procedimiento sea inseguro.

“El 97 % de las personas que han sido condenadas por este delito proceden de zonas rurales, casi el 30 % de las mujeres que han sido criminalizadas fueron víctimas de delitos”, dijo la mujer.

Criminalizar el aborto va en contra de los derechos de las mujeres: abogada

Adicionalmente, Rosero explicó por qué este procedimiento se está llevando a cabo en la Corte Constitucional y no en el Congreso de la República.

“El Congreso no ha querido ocuparse de este tema durante varios años. Por mucho tiempo se intentó plantear la discusión. (…) Estos derechos no dan espera. Otra razón para acudir a la Corte es que la criminalización del aborto va en contra de los derechos de las mujeres. Por eso hemos planteado nuevamente el debate”, explicó la abogada.

La jurista también explicó las diferencias entre la despenalización y la legalización del aborto.

“La despenalización implicaría en que el Estado no va a utilizar su poder para perseguir a una persona o sancionarla. Cuando hablamos de legalización no solo hablamos de que no habrá pena, sino que hablamos de protección para que una persona reciba atención a este procedimiento”, concluyó la especialista.

La discusión sobre este tema se ha avivado en la región por las recientes declaraciones de un sacerdote en México. “Las mujeres que abortan ya no sirven”, dijo.