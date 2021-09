“Estoy enferma, estoy estresada, no alcanzo a dormir, no alcanzo a descansar”, dijo en medio del desespero. Angustiante denuncia de fiscal por cargas excesivas de trabajo y falta de ayuda de Fiscalía.

Consuelo García Andrade es la fiscal que hizo la denuncia pública. Rompió el silencio luego de 28 años trabajando con la Fiscalía. Es fiscal sexta seccional de la Unidad Primera de Patrimonio Económico.

En medio del desespero por las cantidades de trabajo que maneja, la mujer contó que la Fiscalía no le ayuda y está al borde del estrés.

García publicó la denuncia en un video que luego publicó en redes sociales. La grabación comienza con la mujer mostrando alergias que le genera el estrés por el trabajo.

Luego de esto, la mujer comenta que ella es la única fiscal que tiene a cargo los casos de fraudes procesales.

Además, García comenta que ella contrata de su propio bolsillo a una asistente que es muy buena. Sin embargo, comenta que los esfuerzos materiales de su asistente tampoco dan abasto para la carga laboral.

“La Fiscalía no nombra asistentes, notificadores, la Fiscalía no da papel”, denunció. Además, la mujer comentó que a ella nunca le han dado una cámara para poderse conectar a las audiencias. En cambio, le toca conectarse desde su celular para asistir a estos compromisos.

Angustiante denuncia de fiscal por cargas excesivas de trabajo y falta de ayuda de Fiscalía

En medio de la angustia, la mujer pidió al señor Luis Alexander Bermeo que le redistribuya la carga laboral. Además, comentó que formalmente ya le había enviado una carta, pero no recibió respuesta alguna.

Cabe mencionar que según un documento del 1 de marzo de este año, el señor Bermeo cumple el cargo de Director Seccional de la Fiscalía General de la Nación en el departamento del Meta.

“Por favor, me estoy enfermando. Estoy a punto de enloquecerme (…), Me siento supremamente mal, no tengo una oficina acorde“, dijo la fiscal.

Ante la falta de respuesta, la mujer comenta que decide hacer público el caso a ver si así sí le contestan. Los casos represados, según denunció, aumentan hasta 4.000 y ni pagando personas extras ha podido alivianar la carga.

“No puedo más (…) Esto lo voy a hacer público porque usted no me contestó. Usted no me dijo a mí nada, absolutamente nada, del oficio que publiqué en el chat de los fiscales“, concluyó la mujer.