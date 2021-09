En redes sociales se conoció la imagen del sujeto. Denunciaron que hombre golpeó con un bate a joven que le reclamó por orinar en la calle.

El hecho ocurrió en Bogotá, en la calle 167 con carrera 8.

Rápidamente la historia circuló por redes sociales y de inmediato se conocieron cientos de mensajes criticando el actuar del hombre.

Hombre golpeó con un bate a joven que le reclamó por orinar en la calle

En Twitter hicieron la denuncia. Al parecer, un joven que iba en una vía pública le llamó la atención a un sujeto por orinar en la calle.

El hombre se había bajado de su carro para orinar pero, al escuchar el reclamo del joven, sacó un bate.

Cuenta el joven que él sintió cuando alguien lo estaba siguiendo y fue cuando se percató que el sujeto lo seguía.

“Cuando me di cuenta me estaba siguiendo y de pronto se abrió y me cerró, amenazándome con un palo”.

Esta es la denuncia: