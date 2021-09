Casi 1000 vacunas contra la covid están “embolatadas” en medio de la escasez de dosis

Durante el fin de semana se conoció que casi 1000 vacunas contra la covid están “embolatadas”.

Esto, en medio de la falta de vacunas para primeras y segundas dosis en el país.

La información fue revelada por Andrés Felipe Ramírez, alcalde de Jamundí.

De acuerdo con él, este hecho sucedió en el hospital Piloto. Allí no aparecen 969 vacunas contra el coronavirus desde mediados de julio.

La situación salió a flote cuando se hizo un cruce con las bases de datos del Ministerio de Salud.

“En este momento la situación es que tenemos 969 vacunas embolatadas, que puede que se hayan aplicado en nuestro municipio, pero que no tenemos cómo verificar, lo que es un error gravísimo en el proceso y debemos corregir de raíz”, dijo el alcalde en un video publicado en las redes sociales.

Y agregó que: “El 14 de julio en el cruce de base de datos que realizó la Secretaría de Salud Municipal se encontró que faltaban 969 vacunas sin notificar y se solicitó encontrar a las personas que se les podría haber aplicado y no habían sido registradas. Los biológicos, pese a que fueron entregados a las IPS, no estaban registrados y no se sabe dónde se encuentran”.

Hospital Piloto de Jamundí La confianza de la gente es el principal activo de este gobierno, y en coherencia a esa confianza, quiero que sepan lo que está pasando realmente en el Hospital Piloto con respecto al proceso de vacunación y las verdaderas motivaciones de la supuesta crisis. Nosotros más de discurso, somos acción contra la corrupción. Publicado por Andrés Felipe Ramírez en Sábado, 11 de septiembre de 2021

Cabe mencionar que una comisión especial llegó al hospital Piloto para investigar la situación y analizar toda la documentación.

“Si las vacunas se perdieron por alguna razón, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, es un acto inaceptable que no puede ocurrir en Jamundí”, también dijo el mandatario.

Cabe mencionar que esta no fue la única denuncia realizada por el alcalde.

También aseguró que en una auditoría realizada en mayo, encontraron que 59 personas fueron vacunadas durante la etapa 1 pese a no estar priorizadas.