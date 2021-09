Vanessa de la Torre recordó cómo vivió en Nueva York el atentado del 11-S en el 2001. La periodista habló en Caracol Radio de los momentos que marcaron su vida.

Este sábado, 11 de septiembre de 2021, se cumplen 20 años del ataque a las Torres Gemelas. Ese día la periodista se encontraba en Nueva York.

20 años del ataque

Vanessa relató su experiencia el pasado 22 de agosto durante el programa ‘Mi banda sonora’, de Caracol Radio. Allí contó los detalles de esa experiencia que marcó su vida y la del mundo.

La periodista contó que esta experiencia sucedió cuando apenas iniciaba su vida como profesional.

La caleña empezó su carrera de Comunicación Social con énfasis en Periodismo en la Universidad Javeriana y todavía como estudiante tuvo una vivencia que le dejó una huella imborrable.

“Realmente lo que me marcó la vida fue el 11 de septiembre porque yo me gané la pasantía de CNN en Nueva York. Había tres pasantías ese año, dos en Atlanta y una en Nueva York. Por alguna razón yo terminé en Nueva York”, comentó Vanessa.

Además, relató cómo fue ese martes del 2001 cuando ante la mirada del mundo el segundo avión impactó la segunda torre.

“Yo llegué un martes y a la semana pues se caen las Torres Gemelas. Yo vi las Torres Gemelas caerse y todos los reportajes que hicieron desde Nueva York en esos días. Fueron 15 días durmiendo en un hotel al lado de CNN. Yo estaba en CNN en español, me acuerdo, como pasante. Pero imagínate, como pasante cuando el mundo se está acabando y a mí me entregaron un micrófono, un teléfono y ‘hágale mija’. Eso fue lo que aprendí”, advirtió.

Reconoció que esa fue una gran experiencia en todo sentido.

“Esto fue como si lo tiran a uno al agua y me marcó profundamente. Me enamoró del periodismo, que es la gran pasión de mi vida. Es una cosa brutal. Lo que me produce el periodismo no me lo produce nadie, es el clímax máximo y obviamente con una necesidad de estructurarme para entender el mundo que estaba viviendo”, aseguró.

Vanessa de la Torre recordó cómo vivió en Nueva York el atentado del 11-S en el 2001