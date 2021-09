“¿Usted quién es para decirme que me ponga tapabocas?”: Tránsito

“¿Usted quién es para decirme que me ponga tapabocas?” es la frase que le dice un guarda de tránsito a una mujer en Cali.

El hombre se disgustó porque ella le pidió ponerse el tapabocas para hablarle y dice que él no cree en eso (el covid-19).

Agente de tránsito no se puso tapabocas

El hecho se presentó en la ciudad de Cali en medio de un procedimiento de rutina de un requerimiento a una conductora. El agente de tránsito se disgustó porque ella amablemente le pidió ponerse el tapabocas. Se trata del agente 501 adscrito a la Secretaría de Movilidad de Cali quien no solo rechazó ponerse tapabocas sino que protagonizó un episodio bochornoso en vía pública.

El video inicia cuando él le está diciendo a la mujer. “Nada, fílmeme y publíquelo si quiere, niña”. Ella le responde “listo” y trata de calmar a su acompañante quien le está refutando por su actitud e incluso él lo llama a la calma diciéndole “tranquilo hermano”.

Luego, la mujer le dice “hasta que usted no se ponga el tapabocas…”, el hombre la interrumpe de golpe alzando la voz para cuestionarla. “¿Usted quién es para decirme a mí que me ponga tapabocas”, ella le responde que solo una ciudadana. Luego el hombre continúa diciéndole que en qué le afecta si ella tiene puesto su tapabocas.

Ella sorprendida le pregunta si es consciente que él es un guarda de tránsito a lo que arremete diciendo que “no me voy a vacunar ni me voy a vacunar nunca, por eso yo no uso tapabocas porque yo no creo en eso”. Inmediatamente se conoció la denuncia, el video se hizo viral en redes sociales. Lo anterior porque los usuarios consideran que el hombre al ser funcionario público, debería usarlo de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Este señor debe ser sancionado ejemplarmente. No puede ser que dos ciudadanas tengamos que soportar este nivel de maltrato de parte de un servidor público. Es otro nivel de irrespeto, patanería, machismo e irresponsabilidad. @PGN_COL @TwiterosCali @denunciascali5 pic.twitter.com/HhbhvbFAls — Rafaela Carmona Cano (@rafaelacarmonac) September 7, 2021

El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, respondió a este episodio lamentando lo sucedido y pidiendo disculpas a la persona agredida. “Ofrezco mis más sinceras disculpas por lo acontecido hoy con el agente 501. Acto irregular y completamente contrario a los lineamientos de salud manejados en nuestra Secretaría para preservar la vida. He solicitado iniciar investigaciones para aclarar la situación y de ser el caso, sancionar de manera ejemplar este mal comportamiento”.