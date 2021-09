La familia del joven de 19 años aún no sale del asombro por el consternante hallazgo de su cadáver en el río Fucha de Bogotá. Mamá de joven militar dice que fue asesinado en el batallón y Ejército debe responder.

Angie Carolina Beltrán Cetina es la mamá del joven soldado Javier Stiven Sánchez Beltrán. El dragoneante del Ejército Nacional fue hallado muerto en la ribera del río, en la localidad de San Cristóbal.

La desaparición del joven ya se había reportado en días pasados y 20 días después recibieron la terrible noticia. Ahora, su mamá declara que no descansará hasta saber quién mató a su bebé.

El cuerpo fue hallado muy cerca de las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército Nacional en la capital. “Mi hijo murió estando en el batallón y el Ejército me tiene que decir qué le pasó”, dice su madre.

Su madre narró que vivían muy cerca y que él mismo fue a presentarse al Ejército para prestar servicio militar.

“Esa semana estaba súper feliz porque me dijo que ya había llegado a la antigüedad. Me dijo que le iba a llegar una plata y que con eso se iba a comprar un celular. Estaba dichoso. Me decía: ‘mamita hermosa’”, contó Angie Carolina.

La confusión se apoderó de ella cuando le notificaron el pasado 17 de agosto que su hijo había desertado del Ejército. Su mamá narró que eso era imposible, pues él amaba el batallón.

Según le comentaron la noche del 16 de agosto el joven prestó guardia desde las 7 hasta las 10 de la noche. Luego de esto, le habría pedido el celular prestado a un compañero, hizo una llamada y se marchó sin dejar rastro.

Con respecto a esto, la familia asegura que el joven habría ido a casa, en caso de haber desertado. Lo anterior loa firman basados en que tiene llaves de la casa y es siempre bienvenido.

Además, su mamá asegura que Stiven nunca fue un joven problemático. Siempre fue calmado, tierno y colaborador.

“Si fuera un joven indisciplinado, pues uno acepta que esas cosas pasan, pero él no es de este estilo. Todo lo que hacía me lo consultaba”, dijo.

Angie Carolina ahora insiste en que el Ejército es el encargado de esclarecer qué ocurrió con su hijo y quién lo mató dentro del batallón.

“Me tienen que decir si es que fue castigado, si en esa escuela hay calabozos, si lo torturaron. A mí no se me perdió un par de zapatos, se murió una parte de mi carne, alguien que salió de mí”.

El Ejército explicó a El Tiempo que todo el proceso de investigación se encuentra activo. Según la entidad, desde el 17 de agosto se reportó el caso y además se le ha brindado todo el acompañamiento a la familia.

Actualmente, en coordinación con el CTI se han adelantado visitas e inspecciones. Esto con el objetivo de establecer las circunstancias en que sucedieron los hechos.

“El compromiso del Ejército Nacional en este momento está enfocado en aunar todos los esfuerzos humanos, logísticos y administrativos, con el objetivo de saber qué fue lo que pasó con el soldado, y de esta manera brindarle la tranquilidad del caso a su familia”, dijo la entidad.