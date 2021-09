Video revela cómo camina el animal que sobrevive en el espacio

Pensar que un ser vivo pueda sobrevivir en el espacio exterior, sin vehículo o traje alguno, parece una idea que solo puede ejecutarse en la ciencia ficción. Sin embargo, un animal conocido como tardígrado pueden cumplir esta proeza y un reciente video ha comprobado cómo es su movilidad

Los también conocidos como osos de agua, además, son capaces de sobrevivir sin líquido vital por largos períodos de tiempo; cuando están a punto de morir deshidratados se enrollan en pelotas apretadas de manera que no gasten energía.

Su mecanismo de supervivencia se llama criptobiosis, en ese estado los antioxidantes resguardan sus órganos vitales para evitar que se dañen. Con sus ocho patas microscópicas, estos microorganismos extremófilos han sido localizados en desiertos, glaciares y ecosistemas que otras especies —la nuestra incluida— no podrían soportar.

The Rockefeller University Center for Studies in Physics and Biology asegura que sus movimientos se parecen mucho a los de insectos que los superan por 500 mil veces en tamaño, aunque los tardígrados sean 20 millones de años más antiguos.

La comunidad científica se ha cautivado al encontrar que las 1.300 especies de tardígrados caminan de la misma manera. Estos animales usan sus costillas par moverse y un reciente video demuestra este hallazgo.

Aunque, su proceso de movilidad es lento precisamente para ahorrar energía. El proceso evolutivo los llevó a esta adaptación, pero también les ha permitido vivir en territorios sumamente hostiles e incluso se cree que esta especie podría vivir en otro planeta.

El tardígrado es, según varios titulares, el animal más duro de la Tierra, el más resistente, indestructible, capaz de sobrevivir a una catástrofe apocalíptica o de vivir en el espacio.