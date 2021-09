Tatuador de Roldanillo implora a EPS por la vida de su hijo recién nacido, así lo denunció el hombre por medio de sus redes sociales.

Lo anterior, debido a un trastorno respiratorio llamado taquipnea transitoria del recién nacido. Está desesperado.

Tatuador inicia cruzada por su hijo

Esta es una de las muchas historias que colombianos denuncian a diario sobre burocracia que cuesta vidas. En esta oportunidad, es el caso de un recién nacido que necesita con urgencia un examen que no pueden realizarle en Tuluá, ciudad a donde lo trasladaron desde Roldanillo. Publimetro habló con este hombre sobre su situación y esto nos contó.

“Mi hijo nació hace 2 días acá en el municipio de Roldanillo. De ahí nos dimos cuenta que él tenía algo llamado taquipnea transitoria del recién nacido. Entonces lo remitieron de urgencias y llegamos aquí a Tuluá, a la Clínica Mariangel. Ya lleva acá dos días, ayer recayó, lo intubaron y tienen que hacerle un ecocadiograma. Cosa que no lo han remitido para ningún lado, no han hecho nada y todavía lo tienen ahí”, dice su padre, Humberto Saldarriaga preocupado.

Añade que la Clínica Mariangel le dice que “hay que esperar respuesta de la EPS y de las IPS. Ya hablé con todo el mundo, con los gerentes, con los propios cardiólogos, ellos me dicen que todo eso es a nivel interno, que no pueden hacer nada. La EPS dice que ya enviaron la solicitud, que ya aceptaron el traslado, pero la clínica dice que no. O sea, uno le echa la culpa al otro y uno acá afuera es un simple mortal que no sabe qué está pasando”.

Un código de la clínica impide su traslado

Según cuenta en sus historias de Instagram Huberto Saldarriaga, Imbanaco no tiene convenio con la Nueva EPS. Por eso, la EPS tiene que enviar una carta diciendo que se hacen responsables de los gastos del menor; pero dicha carta, no se ha enviado. “He hablado con la Defensoría, con la Gobernación, todos me están ayudando pero eso no avanza”. La clínica que sí tiene convenio con la Nueva EPS es la Valle del Lili en Cali, por eso, pide por todos los medios que se haga el traslado de su hijo. “Estamos en manos de la Nueva EPS, la única es pisar para que agilicen los trámites”.

Según informó el tatuador, lo último es que está a la espera del código de remisión de la Clínica Mariangel para que trasladen al menor hasta Cali. Sin embargo, aún no se lo suministran y no permiten que salga por medio de urgencia vital ya que se encuentra estable. “Ya se montó tutela, se habló con la Superintendencia, solo esperamos que Gabriel aguante”.

El menor no se encuentra registrado aún y por eso aparece como “hijo de Valentina López”. Hace un llamado desesperado “que por favor lo saquen de urgencia vital, que así lo reciben en cualquier lado, con EPS o sin EPS pero lo reciben. Lo anterior debido a que dentro de las posibilidades, según lo arroje el ecocardiograma, haya que realizarle una cirugía cardiovascular transitoria y lo ideal es hacerle eso pronto antes de que decaiga más de salud”.

Para ver el viacrucis que ha sufrido este padre desesperado que implora a Nueva EPS y Clínica Mariangel para su traslado a la clínica Valle del Lili en Cali, haga click EN ESTE ENLACE.