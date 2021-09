Tras la sesión de debate de moción de censura de este viernes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, deberá convocar a una nueva sesión en los próximos diez días para que se vote si la ministra de las TIC Karen Abudinen continúa en el cargo o no. En diez días se votará y definirá la moción de censura a MinTIC. En diez días se votará y definirá la moción de censura a MinTIC.

La ministra asistió al debate por las irregularidades denunciadas en un polémico contrato por el que diferentes sectores del país piden su renuncia.

El caso

Se trata de un millonario contrato para instalar 7.277 Centros Digitales para proveer internet a escuelas rurales de Colombia. Dicho proyecto fue adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados, uno de los dos contratistas.

Para empezar a ejecutar el contrato, cuyo monto total supera el billón de pesos, el Gobierno dio a Centros Poblados un anticipo de 70.000 millones de pesos.

Sin embargo, posteriormente se reveló que el contratista, no tenía experiencia ni capacidad para cumplir con lo acordado, presentó tres pólizas de garantías falsas en la licitación y tras recibir el anticipo apenas se ha avanzado en la ejecución del contrato.

En diez días se votará y definirá la moción de censura a MinTIC

Lo que dijo la oposición

Durante el debate, los representantes opositores, que piden la renuncia de la ministra, argumentaron que si Abudinen no hizo parte del “entramado” de Centros Poblados, pecó por negligencia porque no fue capaz de cumplir con una de las tareas que tiene en su cargo, que es “cuidar los recursos públicos”.

“Usted le hace un daño inmenso al país manteniéndose en la cartera. Ministra, usted tiene una responsabilidad política enorme que no puede trasladarle al Congreso”, expresó la representante Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, que fue una de las que convocó la moción.

En esa misma línea, León Freddy Muñoz, compañero de bancada de Miranda, aseguró que por las desatenciones de la ministra hay 70.000 millones de pesos “perdidos”.

Por su parte, voceros de algunos partidos que apoyan al Gobierno defendieron la gestión de la ministra y valoraron que Abudinen -quien ha dicho que en este caso el Estado fue engañado- haya denunciado la corrupción de las empresas que participaron en el entramado.

“Sé con certeza que el Gobierno está haciendo grandes esfuerzos para que los recursos vuelvan otra vez al Ministerio TIC, para que los responsables cumplan con sus responsabilidades”, dijo la representante Margarita Restrepo, del oficialista Centro Democrático.

En diez días se votará y definirá la moción de censura a MinTIC

Esto dijo la ministra en su defensa

En su defensa, la ministra Karen Abudinen dijo que alrededor de esta polémica “se han dicho tantas mentiras, tantas injurias, tantas afirmaciones traídas de los cabellos, con el objetivo de liquidarme políticamente. Algunas son mentiras gigantescas, otras son mentiras triviales. Apenas esta semana, se dijo que no acudí a un evento del Consejo de Estado porque no me pude conectar a Internet. El propio Consejo sacó un comunicado desmintiendo semejante absurdo, pero al día de hoy, mientras hablamos, ahí sigue la nota en el portal de W Radio, como si la verdad no importara”.

En el debate de 7 horas y 43 minutos, Abudinen sostuvo que quienes piden su renuncia sostienen que debe hacerse responsable políticamente de esa corrupción.

Mi responsabilidad política en este momento consiste en destapar la corrupción dentro y fuera del Ministerio, como lo he venido haciendo. Responsabilidad política es lo que estoy haciendo en este recinto, poniendo la cara”, anotó ante la plenaria.

“¡No me resigno, colombianos! ¡No le daré una victoria más al entramado de la corrupción! Se ha dicho todo en contra mía con el objetivo de liquidarme, pero no voy a seguir tolerando esas difamaciones. No permitiré una injuria más contra mi honestidad”, enfatizó la jefa de la cartera de las TIC.

Y agregó: “Lo más fácil para los corruptos es que la ministra se vaya. Eso sería una victoria para ellos. Ellos saben que conmigo se queda una enemiga feroz contra la corrupción y que voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias”.

Frente al señalamiento de una supuesta reunión de la funcionaria con Emilio Tapia Aldana, considerado el ‘zar de la contratación’, involucrado en un escándalo de corrupción en Bogotá y quien se dice estaría detrás de una de las cuatro empresas que hacen parte de la unión temporal Centros Poblados, Abudinen afirmó: “El día 18 de noviembre estaba en San Andrés atendiendo la emergencia del huracán con el Presidente Iván Duque. Trabajando para conectar este país. Yo no conozco a ese señor ni lo quiero conocer”.

En diez días se votará y definirá la moción de censura a MinTIC

El apoyo del Presidente

El presidente, Iván Duque, ha manifestado su respaldo a la ministra, lo que le ha valido fuertes críticas de la oposición que considera que su Gobierno se ha sometido a un desgaste innecesario para defender a cuestionados miembros del gabinete.

“El mensaje es claro, acompañamos a la ministra Karen Abudinen en esta tarea de encontrar quién está detrás de esto y que se logre la recuperación inmediata de los recursos del anticipo”, expresó el mandatario, que valoró que la alta funcionaria hubiera denunciado el caso.

EFE

En diez días se votará y definirá la moción de censura a MinTIC