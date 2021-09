Uribismo rompe cobijas por proyecto de receso legislativo, así quedó claro por los señalamientos del representante Gabriel Santos.

Santos señala a la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, como la responsable de engavetar la iniciativa.

Fuego amigo en el Centro Democrático

El proyecto de reforma legislativa de reducción del receso legislativo, provocó encontrón entre el representante Gabriel Santos y la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias; ambos del partido Centro Democrático. Santos, señaló que ese proyecto está en veremos en la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes por falta de una firma al expediente del texto. Esta firma, necesaria para que la propuesta pase al quinto debate en la Comisión Primera de la Cámara.

Incluso, el representante está impulsando en sus redes sociales el numeral #PresidentaFirmeYa. En su cuenta de Twitter Santos escribió “Llevamos 3 semanas esperando que la Presidenta de la Cámara firme el proyecto que recorta el receso legislativo. Hemos perdido tiempo valioso para dar los debates que le hacen falta. El proyecto merece ser discutido y no derrotado en los pasillos burocráticos. #PresidentaFirmeYa“. Este es el tuit que desató el fuego amigo.

Esta semana en la Comisión Primera, el representante Santos dejó como constancia que “el 12 de agosto la Presidencia de la Cámara recibió dos actos legislativos en segunda vuelta, el del receso legislativo y el que se instituía una ciudad como distrito turístico. La presidenta (Jénnifer Arias) se demoró cinco días en firmar y enviar a la Comisión Primera el proyecto para declarar distrito a una ciudad”.

Proyecto está en veremos

Santos afirma que le ha pedido a sus colegas que le ayuden a presionar pero la solicitud no ha surtido efecto. El representante atribuye esto a las diferencias que ha tenido con la presidenta. “Entiendo que tengamos diferencias, yo no estuve de acuerdo con su elección y eso puede traer unos costos políticos, pero no pueden cobrar esa animadversión a los proyectos que hoy reclama la ciudadanía. Es inexplicable tener engavetado un proyecto que las personas están exigiendo”, dijo el representante.

Por lo anterior, el representante exigió garantías para todos los congresistas, incluidos los que tienen diferencias con la Mesa Directiva de la Cámara y con proyectos en los que los colombianos han puesto su expectativa.