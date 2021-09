La joven denunció graves efectos en su salud mental y emocional por volverse viral. Joven cayó en profunda depresión luego de volverse viral por salir en un meme.

Lara da Silva es una joven que a sus 12 años se volvió viral en redes sociales. Sucedió luego de que protagonizara un video en el que discutía con una de sus compañeras llamada Jessica.

Desde esto, se hizo famosa la célebre frase “¿Ya terminaste, Jessica?”. Lara comentó a la BBC News Brasil los efectos que causó en ella el video viral.

“Es algo que no he aceptado del todo. Si lo pienso demasiado, me enferma. No es algo que me guste, pero es algo que pasó, no hay vuelta atrás”

Lara da Silva