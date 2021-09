Hugo Pinzón, el esposo y padre de las colombianas que murieron en el desierto de Arizona tratando de cruzar la frontera a Estados Unidos habló sobre el drama que está viviendo. Esposo y padre de colombianas muertas al cruzar la frontera intenta que le entreguen a su hijo sobreviviente.

“Fue el amor de quererme traerme a mi hijo a los Estados Unidos”, dijo Pinzón a Noticias Caracol.

Este reside en Estados Unidos, donde espera que le entreguen las cenizas de su compañera Marcela y de la pequeña María José.

Además busca recuperar a su hijo con una prueba de ADN.

“Eso fue un milagro de Dios, de vida, porque mi esposa dio la vida para traerme al pequeño, a mi hijo, para que me conociera. No lo conozco aún en persona”, lamentó Hugo.

También Hugo reveló que Marcela había presentado una denuncia en marzo ante una comisaria de Tunja por varias amenazas que habría recibido.

Por tanto con este proceso esperaba solicitar asilo en ese país.

Pinzón adelanta los trámites con las autoridades migratorias para recuperar al único miembro de su familia que quedó con vida en esta fatal travesía.

El caso

Cabe recordar Claudia Marcela Pineda, la colombiana que murió con su hija en el desierto de Arizona, le dijo a la familia que se iba de viaje a San Martín, Meta.

Según María Isabel Pineda, tía de Claudia, ella había emprendido el viaje el pasado 19 de agosto, cuando les dijo que se iba a otra ciudad para buscar una mejor calidad de vida para ella y sus pequeños de 10 y 2 años.

“Me dijo que ya se iba. Estábamos sentados y le dijo a los niños ‘vayan y se despiden de sus tíos’. Y el niño se me botó y me apretó duro, porque ese niño estaba muy apegado a mí y entonces la niña se fue y me abrazó. Nos abrazó a todos y se despidió“, dijo.

Además, recordó que la mujer le dijo que no la fueran a llamar. “Me dijo ‘tía, no me vayan a llamar, ni me vayan a escribir porque me voy para una finca de la tía de Hugo aquí en San Martín’“, agregó.

Sin embargo, este 26 de agosto, Hugo Pinzón, pareja de Claudia contactó a la familia para informarles lo que había sucedido en la frontera de México con Estados Unidos.

“Nos dijo Hugo que era que Marcela había ido a pasar la frontera junto con la niña, el niño y que los habían encontrado en el desierto. Que ya estaban muertos. Que el niño estaba muy grave en el hospital“, relató Leidy Johana Acevedo Pineda, prima de Claudia Marcela, según el noticiero.

