Contralora de Cali habló sobre el atentado en su contra esta mañana, esto en rueda de prensa con el alcalde Jorge Iván Ospina.

Lo anterior, después del atentado que sufrió en la mañana de este jueves por parte de hombres armados en motocicletas.

Atentan contra contralora de Cali

El alcalde Jorge Iván Ospina denunció esta mañana el atentado contra la contralora de Cali, María Fernanda Ayala. El mandatario no entregó mayores detalles pero confirmó que resultó ilesa. Además, pidió investigadores especializados para el caso.

Después, señaló el hecho como un acto más de “desestabilización a la que viene siendo sometida la ciudad”. Por lo anterior, el alcalde Jorge Iván Ospina anuncia una recompensa por $200 millones por información sobre el atentado que sufrió la contralora de Cali, María Fernanda Ayala.

El mandatario escribió en su cuenta “Una recompensa de hasta 200 millones de pesos hemos orientado para esclarecer y capturar a quiénes han atentado contra nuestra contralora María Fernanda Ayala. Las actividades de control fiscal a nuestro gobierno y anteriores deben seguir con responsabilidad y exigencia”. Este es el trino compartido por el mandatario.

Las actividades de control fiscal a nuestro gobierno y anteriores deben seguir con responsabilidad y exigencia. pic.twitter.com/L1vhBf6Qno — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) September 2, 2021

La funcionaria cuenta lo sucedido

El hecho se dio en el barrio Centenario. La mujer se desplazaba en su camioneta junto a al conductor. Ella viajaba en la parte trasera, cuando de repente comenzaron a escuchar los tiros.

“Cuando comienzan los disparos, yo no se de donde vienen. Eso fue cuestión de segundos. El conductor me dice que es un atentado, y yo lo único que atiné a decirle fue que no parara que siguiera. La camioneta terminó con disparos en varios sentidos, y como pudimos, llegamos al CAM”, relató la funcionaria.

Aquí el relato de la contralora después de la rueda de prensa donde detalla lo que ocurrió y cómo logró salvarse.

Palabras de la contralora de Cali después del atentado que sufrió en la mañana de este jueves. pic.twitter.com/QBXsX97AzM — Jaramillo (@JuIianJaraUribe) September 2, 2021

Estas son algunas imágenes que quedaron sobre el atentado que sufrió la funcionaria cortesía de la Alcaldía de Cali.