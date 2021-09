El director del Departamento Administrativo de Presidencia, Víctor Muñoz, habría emitido la respuesta. Qué bueno es criticar y qué difícil gestionar: Gobierno responde a crítica de Claudia López.

La alcaldesa de Bogotá se quejó esta mañana sobre la ausencia de vacunas en la capital debido a la falta de distribución por parte del Gobierno.

La mandataria comentó que el Gobierno debe concentrarse en lo realmente importante, como la fecha de llegada de más vacunas.

Insistió, además, en que lo único que nos salva de la Covid-19 es un proceso de vacunación acelerado. Adicionalmente, la mandataria aseguró que el país sí estaría en riesgo de vivir un cuarto pico de la pandemia.

La fuerte crítica la lanzó alegando que el Gobierno está desviando la atención de lo realmente importante.

“Claro que estamos en riesgo de tener un cuarto pico, lo único que nos va cuidar es vacunar a la gente. Hoy Bogotá lleva más de una semana sin segundas dosis de moderna. Sacan un decreto diciendo que se puede alargar la dosis, pero eso puede decir el decreto, pero el COVID dice otra cosa.”, dijo.

López también agregó que el Gobierno lleva dos semanas incumpliendo. Pues no hay segundas dosis de Moderna, no hay suficientes segundas dosis de Sinovac y no hay primeras dosis.

“El COVID no dice no voy a contagiar en 20 días sino en 80- Al COVID no le importa los decretos ni los pasaportes ni los papeles. Lo único que contiene al COVID es la vacuna”, sentenció.

El director del DAPRE, Víctor Muñoz, no hizo esperar su respuesta. A través de Twitter le respondió a la mandataria.

Muñoz acotó que sí se han entregado vacunas de Sinovac y de Pfizer, pero que el proceso en Bogotá está lento.

“Claudia López que bueno es criticar y que difícil gestionar. A Bogotá se ha asignado 6.787.550 dosis, tiene segundas dosis de Sinovac que no ha aplicado, vacunas de Pfizer y va lento el proceso, ¿qué le hace falta?. No ha reportado a plataforma las vacunas que dice haber aplicado”, le escribió el funcionario.

Cabe mencionar que en las últimas horas llegaron al país 620.100 dosis de la vacuna Pfizer. Estas están destinadas a personas mayores de 12 años. De estas el Gobierno declara ya haber gestionado la distribuciones en todas las ciudades y municipios del país.

El Ministerio de Salud también señaló que en la plataforma solo se han registrado el 62% de las vacunas que se han aplicado en el país. Por esto, es necesario avanzar en el registro de los datos para que se actualicé el sistema.

En lugar de reserva actualmente se encuentran 36.146 vacunas destinadas para segundas dosis. Además, de las asignadas a la ciudad ya se han aplicado 6’700.717, lo cual representa un 97% de las recibidas.