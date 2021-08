Fiscalía y JEP trabajarán con generales implicados en falsos positivos, así lo conoció la periodista Darcy Quinn.

En la sección Los Secretos de Darcy en La FM se reveló que en las próximas horas la Fiscalía sacará el comunicado oficial.

Fiscalía acatará fallo y trabajará con la JEP

La periodista Darcy Quinn reveló en la sección Los Secretos de Darcy en La FM, que la Fiscalía sacará u comunicado. En este, expresará que el tribunal le ha dado la razón al general (r) Mario Montoya, excomandante del Ejército Nacional; señalado por su presunta responsabilidad en 104 casos de ‘falsos positivos’. Aclarando así, que sólo la JEP lo puede juzgar.

En el comunicado, se espera que el ente acusador acate el fallo de la Corte, esto quiere decir que no insistirá en invitar a las imputaciones a los generales implicados en falsos positivos. Lo anterior, porque ellos no dijeron “conducir ni llevar” sino usaron el término “invitar” para hacerle el quite a la sentencia de la Corte.

Para ser más exactos, la Fiscalía ahora trabajará en conjunto con la JEP las investigaciones en conjunto y va a acusar o imputar a los presuntos responsables de estos delitos ante la JEP. Sin embargo, solo será la Justicia Especial para la Paz la que juzgue y condene a los generales frente a los falsos positivos.

Según reveló la periodista, la idea de la Fiscalía no es polemizar sino trabajar conjuntamente sobre todo ante las preocupaciones de la Corte Penal Internacional por la falta de resultados frente a condenas por delitos de lesa humanidad.