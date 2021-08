El senador comentó que se trató de un nuevo ataque contra él y su nombre. Tras escándalo por maletín con billetes, Roy Barreras dice que tomará acciones judiciales.

El senador reveló que el dinero retirado era para solventar sus gastos personales.

El olvido ocurrió hace 2 semanas cuando cuando el senador se encontraba en el Hotel de la Ópera, ubicado en Bogotá, cerca a la Presidencia de la República. Allí, Barreras dejó un maletín con dinero y documentos que fue grabado por el personal que hizo la inspección.

Cuando dejó el maletín olvidado, las autoridades recibieron el aviso de un supuesto artefacto explosivo. Debido a esto, debieron hacer la evaluación junto al escuadrón antiexplosivos y perros entrenados para descartar que se tratara de una bomba. Luego de esto, personas del grupo de trabajo de Roy Barreras aseguraron que ese maletín le pertenecía al senador y que lo había olvidado en un descuido.

Cuando un uniformado le dijo que debía esperar a que llegara un alto mando, el senador, según muestra el video, responde que “¿Qué me tengo que esperar? Yo no tengo que esperar nada. Si me necesitan, que me busquen en el Congreso”, y salió del hotel. Este es el video publicado en redes sociales que se hizo viral.

El senador publicó un video en el que explica a sus seguidores lo ocurrido. En su cuenta de Twitter hizo la publicación.

“Gracias al honesto personal del @HoteldelaOpera hace 2 semanas me devolvieron intacto mi maletín personal con invaluables documentos (los certificados originales de nacimiento de mis abuelos españoles para trámite familiar) y el dinero para el pago de mi impuesto predial de 2021”.

Estas fueron las palabras que escribió el senador en sus redes sociales.

Además, en el video explica que los fajos eran e billetes de 10.000 y que este dinero serviría para solventar sus gastos.

El senador calificó como absurdo que el incidente lo hayan convertido en noticia. Además, comentó que emprenderá acciones judiciales porque esto habría sido una estrategia de desprestigio contra él.

La misión de este narcorégimen es la destrucción moral del enemigo ¡El cambio es imparable! pic.twitter.com/k7VDE5Xmn7 — Roy Barreras (@RoyBarreras) August 28, 2021

El senador argumenta que esta estrategia habría sido planeada con el objetivo de manchar su nombre, pues pertenece a la oposición en el país.

“La misión de este narcorégimen es la destrucción moral del enemigo ¡El cambio es imparable!”, concluyó el senador.