Fajardo le promete a Levy Rincón que no irá a ver ballenas en elecciones, así lo publicó ayer en redes sociales luego de su video sobre el matoneo.

Esto, después de que el activista político le pidiera al candidato presidencial no irse a ver ballenas en segunda vuelta.

Fajardo contra el matoneo

El precandidato presidencial Sergio Fajardo volvió a prender las redes sociales con un video publicado en su cuenta de Twitter. En este, le pide a los demás candidatos, sus seguidores y contradictores, poner atención al tema del matoneo en redes sociales. En estos tiempos electorales donde la polarización crece, hizo un llamado a los demás aspirantes a la Presidencia para que adelanten sus campañas desde el respeto y la responsabilidad.

El video inicia con los últimos sucesos ocurridos en el panorama político nacional que ha marcado la memoria de los colombianos. “Se ha hablado del suicidio de dos personas conocidas en el mundo de la actividad política. Se dan todo tipo de razones, se justifica, se acusa, se ataca. Me llama mucho la atención ese comportamiento. Es hablar por hablar, sin saber, desconociendo los sentimientos de las personas que pueden estar afectadas. No se respeta, no hay ni la más mínima empatía en ese mundo que está haciendo tanto daño”, dice Fajardo.

Luego, relaciona un estudio de la Unesco que habla de un tercio de la población entre 11 y 15 años es victima de acoso, incluyendo el cibernético. Según Fajardo, la política se ha convertido en un gran “dinamizador” del matoneo que está destruyendo a tanta gente y está causando tanto daño. Y cuestionó a los denominados ciberacosadores diciendo que “El ciberacosador se siente potente, arrogante, se cree un berraco y cree que los demás son como él. Se arropa en el conjunto de sus aduladores y no pone ninguna atención a las consecuencias que tienen sus actuaciones. No le importan los demás. Esos ciberacosadores están haciendo un daño tremendo a muchas personas”.

Este es el video publicado por el precandidato presidencial por la Coalición de la Esperanza que generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

Hago un llamado a los demás candidatos a que tengamos una campaña responsable, a que rechacemos abiertamente el acoso en redes. Hemos vivido mucha violencia y no podemos hacer de esta campaña un capítulo más en la tragedia de este país. pic.twitter.com/DAQqZKwl59 — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) August 24, 2021

Fajardo le responde a Levy Rincón

Luego de publicado el video, los comentarios no se hicieron esperar. Uno de los más virales corresponde al activista político Levy Rincón. El YouTuber, le responde a Sergio Fajardo sobre el episodio que más le han sacado en cara desde las pasadas elecciones del 2018. Cuando Fajardo en segunda vuelta no apoyó a ningún candidato y se fue para el pacífico colombiano al avistamiento de ballenas mientras Iván Duque era elegido como presidente de Colombia.

“Hago un llamado a que en segunda vuelta no vas a agredir al país yéndote a ver ballenas”, le dijo Rincón. A esto, Fajardo le respondió “Hola, Levy. Listo, tienes mi compromiso: no me iré a ver ballenas para la segunda vuelta. ¿Tengo el tuyo para combatir el acoso en redes sociales?”.

Ante la invitación, el activista político le respondió “Señor don Fajardo, controvertirlo no es acosarlo. Me comprometo a abrirle un espacio en mi canal y me responda preguntas relacionadas con Hidroituango, Don Berna, el GEA, Pablo Escobar, cartas a Carlos Castaño y apoyo a Álvaro Uribe Vélez. ¡Muchas gracias! ¡Quedo atento!”. Este es el cruce de trinos que se hizo viral en redes sociales.

Hola, Levy. Listo, tienes mi compromiso: no me iré a ver ballenas para la segunda vuelta. ¿Tengo el tuyo para combatir el acoso en redes sociales? https://t.co/NMf8yIi5SO — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) August 25, 2021