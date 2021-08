Detienen a ciudadano sirio que espiaba bases militares en Cundinamarca

Detienen ciudadano sirio que espiaba bases militares en Cundinamarca, así lo informaron las autoridades en las últimas horas.

La diligencia la adelantó Policía Judicial, Migración Colombia y el grupo de Inteligencia de la Fuerza Aérea.

Detienen a sirio que espiaba bases militares

Policía Judicial, Migración Colombia y el grupo de Inteligencia de la Fuerza Aérea, detuvieron a un ciudadano extranjero que sería un espía. El hombre, de nacionalidad siria, al parecer, estaba realizando labores de inteligencia en inmediaciones de varias bases militares del país. Su detención se registró en el municipio de Madrid, Cundinamarca.

Según informaron las autoridades, el espía de 38 años está identificado actualmente como Samer Al Hasanieh. Además, portaba una cédula venezolana expedida en 2014 pero con fecha de vencimiento de 2019. En el documento especifica que el hombre sería un ciudadano de nacionalidad siria en condición de residente del vecino país, donde se desempeñaba como comerciante.

Los responsables de la captura reportaron que el hombre había estado recolectando información sobre las bases de Mosquera, Funza y Madrid. “El ciudadano sirio-venezolano frecuentaba de manera constante perímetros de Unidades Militares con el fin obtener información de su interés”, dice el reporte de la detención.

Hasta el momento las autoridades no han dado detalles sobre su identificación no cómo lograron determinar qué pruebas tienen para sostener que se trata de un espía. No obstante, se sabe que hay razones para pensar que se trata de “una especie de recolector de información”. Este buscaba conseguir datos sobre los funcionarios estadounidenses que se encontraran las bases de esos tres municipios.

Según el diario El Tiempo, los encargados de la investigación en contra del presunto espía sirio recientemente pudieron prevenir un posible atentado en contra del presidente Iván Duque. Por el momento no se ha descartado que Al Hasanieh se encontrara en el país con otros objetivos como instalación de actividades ilícitas que le permitieran proveer financiamiento a grupos terroristas.