Corte Suprema niega revisión de condena de Miguel Maza Márquez, así se conoció en las últimas horas.

Según el alto tribunal, la condena por concierto para delinquir es competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Corte Suprema rechaza revisión de condena a Maza Márquez

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia se pronunció este martes 24 de agosto sobre la tutela presentada por Miguel Maza Márquez. Esta, con el fin de revisar su condena por el delito de concierto para delinquir. La Sala de la Corte rechazó dicha solicitud aduciendo que la condena por concierto para delinquir es competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz y no del alto tribunal.

El exdirector del DAS, acudió a la JEP en el año 2018, pero anunció su renuncia del tribunal de justicia transicional en el 2020. Lo anterior, tras la decisión de la JEP de no revisar la condena por el asesinato de Galán. Maza Marques señaló en ese entonces que “ningún interés me asiste en continuar bajo la jurisdicción especial; por lo que ruego que mi expediente sea prontamente remitido a mi juez natural. Lo que, por lo demás, resulta necesario para que se me garantice, plenamente, mi derecho a la doble conformidad judicial“

No obstante, la Sala de Casación Civil aceptó la revisión de la condena por 30 años en su contra por el magnicidio del político Luis Carlos Galán. Lo anterior, debido a que la misma Corte había fallado en contra del exdirector del DAS y atiende a la revisión como juez natural del caso.

Por otra parte, La Fiscalía General le solicitó a la Corte Suprema de Justicia hace unas semanas mantener la condena de 30 años de prisión. Lo anterior, por su participación en el asesinato del excandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento; el concejal de Soacha (Cundinamarca) Julio Cesar Peñaloza Sánchez y el escolta Santiago Cuervo Jiménez. También es señalado de tener responsabilidad en las heridas causadas al señor Pedro Nel Angulo Bonilla, el 18 de agosto de 1989.