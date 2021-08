Mincultura sancionará al Club de Pesca por la pintada de las murallas en Cartagena

Check out the top news from Colombia @WRadioColombia: '#NoticiaW | La ministra de Cultura, Angélica Mayolo, anunció desde el fuerte de San Sebastián del Pastelillo que a finales de octubre deben estar listas las obras r… pic.twitter.com/3BJjfc3bEc, see more https://t.co/DjFxjD4mMj