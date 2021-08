Angélica Lozano se fue contra Beto Coral tras la muerte de Felipe Pasos, así ocurrió en redes sociales.

“Disfrute sus likes y la burla que desató”, le dijo la senadora Lozano al activista político Beto Coral.

Angélica Lozano contra Beto Coral

La senadora Angélica Lozano criticó fuertemente al activista político Beto Coral por las publicaciones realizadas anteriormente contra Felipe Pasos; joven que se suicidó después de respaldar la denuncia del actor Bruno Díaz contra el senador Gustavo Bolívar.

Días atrás, Pasos intercambió varios trinos con el activista Beto Coral quien lo señaló de trabajar con Claudia López y Angélica Lozano diciéndole “mandadero”. Por lo anterior, y ante la decisión de Felipe Pasos de terminar con su vida, Lozano escribió en su cuenta de Twitter un duro mensaje contra Coral.

“Su ENORME mentira y bajeza fue matonearlo, difamar que lo que vivió Felipe en la tragedia por su amigo, era falso e inventado ¡por supuesta injerencia nuestra! ¿Mandadero? No somos como ud. Disfrute sus likes y la burla que desató por el aspecto físico de un hombre bueno”, escribió la senadora en su cuenta de Twitter.

Beto Coral le respondió

Beto Coral salió al paso manifestando su dolor por la muerte de Felipe Pasos. El activista escribió en su cuenta de Twitter “Este fue el trino donde indiqué que Felipe trabajó para la campaña de Claudia López. El mismo lo confirmó. No digo una sola mentira. Felipe fue expuesto y utilizado por políticos, periodistas y activistas para atacar a otros . Me duele mucho que esto terminara así”.

Ante la afirmación, Coral le respondió que él no dijo mentiras ni lo matoneó. “Fui el primero en rechazar los comentarios hacia alguna cuestión que no tuviera nada que ver con mi trino. No voy a caer en el mismo juego suyo de responsabilizarla de la muerte de alguien, como usted me responsabiliza a mi”. Luego añadió que “Felipe si fue su Colaborador. No mienta señora. El mismo lo confirmó. ¿Donde está la difamación y el matoneo?”.

A esto, la senadora Lozano respondió que “Claro que Felipe fue voluntario, estuvo en campaña. Es un honor contar con su afecto y apoyo. ¿Eso qué tiene que ver con su vida privada y la de su amigo, entre el año pasado y éste, viviendo en otra ciudad? Ud armó difamación e inclemente matoneo en redes para socavarlo”.

Por ahora, la polémica por los señalamientos continúa mientras que Beto Coral se defiende de las acusaciones por la muerte de Felipe Pasos.