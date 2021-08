“Uribe a un hombre no le hace lo que me hizo a mí”: Lucía González

Lucía González, comisionada de la Verdad que acompañó al padre Francisco de Roux a su diligencia con Álvaro Uribe, no se calló.

En una entrevista exclusiva para el periódico El Espectador, la comisionada dijo que se sintió agredida por el exmandatario.

Lucía González denuncia agresión

La comisionada de la Verdad, Lucía González, ofreció una entrevista al periódico El Espectador donde contó lo sucedido en El Ubérrimo. Aunque la comisionada pasó por esta humillación, dice no estar arrepentida de haber asistido al encuentro. Lo anterior, porque pensó que su cercanía con Lina Moreno podría haber ayudado y nunca esperó la agresión por parte de Álvaro Uribe y sus hijos.

En la entrevista, la comisionada dice que acompañó al padre Francisco de Roux porque él se lo pidió, porque conoce a Lina Moreno y podrían sentirse cómodos. “También porque quería que se reafirmara como un acto institucional; de manera muy ocasional hacemos entrevistas individuales”, dice González. Añadió que le pareció acertada la asistencia de Leyner Palacios porque es una víctima directa.

Más adelante, asegura que la molestia empezó cuando ella le dijo al expresidente “¡No, aquí estamos nosotros, somos comisionados y vamos a hablar!”. Lo anterior, debido a que Álvaro Uribe pretendía hablar exclusivamente con el padre Francisco de Roux. “Eso no le gustó. Luego se desarrolló la entrevista que tenía un performance que los medios han destacado, en el que estaba claro que quien controlaba todo era él”, dice la comisionada.

Uribe agredió a la comisionada

En una parte de la entrevista, la comisionada González dice haberse sentido agredida. “Uribe hace una descalificación por un supuesto sesgo que tengo. Nunca he sido uribista y él lo sabe; no tengo por qué serlo y eso no me impide hablar con él. Tampoco he sido fariana y hablo con las Farc. No he sido paramilitar y hablo con los paramilitares. Nunca he sido del Partido Conservador, y eso no me condiciona para escuchar a alguien como comisionada”, dijo la comisionada.

Asegura que esa fue una descalificación patriarcal por un prejuicio. “En el origen del conflicto armado está el patriarcado, el clasismo, el racismo, está la invención del enemigo interno, la descalificación y eliminación del otro no solo física, sino moralmente”.

Más adelante contó la forma en que la agredió fuera de cámaras. “A un hombre no le hace lo que me hizo a mí, ni el hijo le hace lo que me hizo a mí y que no se vio en cámara: me puso el teléfono en la cara y me dijo que confesara que yo estaba del lado de las Farc. Fue un acto muy violento”.

Lea la entrevista completa a la comisionada Lucía González para el periódico El Espectador haciendo click EN ESTE ENLACE.

También te podría interesar: