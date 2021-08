Así se conoció en las últimas horas. Felipe Pasos, amigo del hijo de Bruno Díaz, se habría quitado la vida.

En las últimas semanas, se conoció la denuncia de Bruno Díaz, según la cual el senador Gustavo Bolívar le debe dinero a su hijo, quien desafortunadamente se quitó la vida.

Diego Díaz estaba sumido en una fuerte depresión, que al parecer se agravó, dicen sus allegados, por negocios donde le debían dinero, como el que hizo con el senador.

Lastimosamente, ahora también se conoce que Felipe Pasos se quitó la vida. Días atrás, Pasos dio entrevista a PUBLIMETRO para insistir en que la muerte de Diego tuvo que ver con los problemas económicos que tenía.

Al parecer, Pasos había sido víctima de acoso mediático en días recientes. En redes sociales, lo señalaban de mentir en su testimonio, el cual dio en apoyo a su amigo.

“Con los sueños de la gente no se juega, con el trabajo de la gente no se juega. Que no se aproveche de la situación de la gente. Si él dice en su video que está en quiebra, la gente no tiene que pagar sus platos rotos. Yo creo que como senador le debe quedar un buen dinero para abonar a sus deudas”, dijo para este diario Pasos sobre Gustavo Bolívar, antes de morir.

Más de una vez se cuestionó su amistad con Díaz, y se le relacionó con otros políticos, cosa que, al parecer, lo llevó al límite.

Muy lamentable la muerte de Felipe Pasos. El odio, el matoneo y la agresión permanente tienen consecuencias en la vida de las personas. Cada persona tiene su historia y hay que cuidar las palabras, ojalá en esta red prevaleciera el respeto y la tolerancia. Doloroso. — Alejandro Vallejo A. (@AVallejoArias) August 20, 2021

