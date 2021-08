40 edificación en los cerros nororientales de la capital estarían en riesgo de colapsar. Habitantes de barrio a punto de colapsar se niegan a evacuar en Bogotá.

Se trata del barrio Santa Cecilia Baja, que está en riesgo de colapso, según los organismos de prevención. Seis casas de este barrio ya habrían sido demolidas, sin embargo, los organismos comentaron que estas no eran las únicas viviendas en riesgo.

Según los expertos, ya son más de 40 edificaciones que están en una zona de alto riesgo no mitigable. Estas tendrán que ser evacuadas a medida que transcurran los días, según declararon.

Esta emergencia se estaría presentando ante las lluvias que se han presentado en Bogotá en los últimos días.

“En este terreno, el Idiger y la Secretaría del Hábitat ya habían dado la voz de alerta en el 2006 por riesgo inminente”, explicó la secretaria de Hábitat de Bogotá, Nadya Milena Rangel.

Sin embargo, y a pesar de estas advertencias, algunos propietarios regresaron al barrio. Otros, aseguran que sus viviendas no están a punto de colapsar.

“Aquí no hay avalanchas ni nada, en este lugar no pasa ningún río ni ninguna quebrada. La zona no está alta para decir que hay una loma inmensa. Aquí hay un desnivel de cinco grados“, fueron las palabras de Carlos Gómez, habitante del barrio.

Además, los habitantes alegan que no han recibido ninguna ayuda. Comentan que les han prometido varias cosas sin cumplirles.

“En abril nos sacaron de acá porque la casa se nos cayó. Nos prometieron que nos iban a pagar arriendo, que nos iban a dar mercado, que nos iban a poner un psicólogo, lo cual nunca ha llegado”, dijo Blanca Aldana, habitante del sector.

Cabe mencionar que para desalojar a los habitantes, la administración distrital ya ha acudido a utilizar al Esmad.

Han llegado, junto con los agentes antidisturbios a desalojarlos, esto ya ha generado choques y heridos de la población civil y policiales.